Democratisme

Geschreven door Redactie Koers op 01-11-2016 in Commentaar Stefan Paas, Politiek.

Wat iedereen kon zien aankomen, krijgt nu vorm: het Nederlandse referendum gaat niets uithalen in Europa, zo meldde de NOS begin oktober. Het Oekraïneverdrag zal gewoon geratificeerd worden, ook als Nederland geen handtekening zet. Dertig miljoen euro is uitgegeven aan een kansloos project, met als enig effect dat Jan Roos en Thierry Baudet hun politieke carrière hebben gelanceerd. Zij kunnen nu, samen met Wilders, het onbehagen van de boze burger uitbuiten met de klacht dat er niets gedaan wordt met de wil van het Nederlandse volk.

Referenda werken in de hand dat de samenleving verstart en polariseert

Het referendum begon als een idee van D66, maar is inmiddels overgenomen door rechts. Het Forum voor Democratie van Baudet maakt er zelfs een hoofdpunt van. En laten we wel zijn: referenda klinken aantrekkelijk. Wie kan er tegen meer democratie zijn? Zijn ze niet bij uitstek het middel om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen? Maar zoals zoveel dingen die mooi klinken, zitten er de nodige addertjes onder het gras. Het eerste bezwaar is dat referenda de democratische participatie verkleinen. Neem referendumparadijs Zwitserland: sinds 2000 is de gemiddelde opkomst bij volksraadplegingen daar ruim 45 procent. Vergelijk dat met de opkomst bij parlementsverkiezingen in Nederland: rond de 75 procent. Bij referenda wordt van de burger een simpel ‘ja’ of ‘nee’ verwacht op een vaak ingewikkelde vraag. Logisch dat veel burgers thuisblijven: de meeste problemen zijn te moeilijk voor zo’n zwart-witkeus.

Dan zitten we meteen bij het tweede probleem. In onze parlementaire democratie hebben we gekozen volksvertegenwoordigers, die namens ons via een moeizaam proces van onderhandelen proberen bij complexe vragen ergens in het midden uit te komen. En juist omdat er meerdere partijen zijn, krijgen meer stemmen een kans. Bij referenda ontbreekt die notie: the winner takes it all. Zodra de uitslag binnen is, telt alleen de wil van de meerderheid. Dat is een weinig soepel systeem, dat nauwelijks ruimte laat voor nuance en compromis. Referenda werken zodoende in de hand dat de samenleving verstart en polariseert. Onderhandelen heeft nauwelijks zin als je kunt gaan voor alles of niets, geholpen door een slimme publiekscampagne.

Ten slotte: referenda creëren een schijnwerkelijkheid door te schermen met de wil van ‘het volk’, terwijl het bijna altijd gaat om een kleine meerderheid van de minderheid die gestemd heeft. Neem het referendum over het vredesverdrag met de FARC in Colombia: 50 procent was tegen, bij een opkomst van 37 procent (de Volkskrant, 3 oktober). Bij het Oekraïnereferendum ging het om 61 procent van 32 procent van de Nederlanders. In beide gevallen hebben we het dus over de wil van nog geen vijfde deel van het volk. Daar is niets democratisch aan: de vele stemmen van de burgers worden gesmoord door een mythisch beroep op de ‘volkswil’.

Democratie is een prachtige uitvinding. Maar te veel van het goede is zelden een goed idee.