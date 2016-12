Een of andere gast

Hier schreef Goethe dus aan zijn Faust. Vol eerbied staar ik door de tralies die moeten voorkomen dat toeristen de uitgestalde spullen met vieze vingers ontheiligen. Alles staat en ligt er nog, de lessenaar voor het raam, de armkussentjes voor als hij langdurig las, de werktafel van de klerken. Rechts van mij rijen boeken. Men zegt dat het er 15.000 zijn. De boekenleggers steken er nog bovenuit. Alles ademt de sfeer alsof Goethe zo terug kan keren van zijn middagwandeling door Weimar, de pen oppakt en verder schrijft aan een volgend meesterwerk.

Naast mijn oor drie korte klikken, drie keer licht de inventaris van Goethe op. De Aziatische vrouw bergt haar camera op, kijkt twee seconden in de werkkamer, nog een seconde naar de boeken en verdwijnt door de zijdeur. Als ze thuiskomt zal ze het bezoek aan het Goethehuis doorstrepen op haar bucketlist.

Een paar jaar geleden deed ik met een van mijn dochters een paar dagen Londen. We zouden veel winkelen, maar ook een bezoek brengen aan The Cabinet War Rooms met het Churchillmuseum. Dat was de deal. Na anderhalf uur staan we weer buiten. Haar telefoon gaat. ‘Ha mam. Ja, het is leuk hier. Waar we nu zijn? Bij het museum van een of andere gast. Hoe heet hij ook alweer pap?’

We zijn allen voorbijgangers. Ook hoofdredacteuren hebben een beperkte houdbaarheid. Een christelijk opinieblad maken in deze verwarrende tijden vraagt frisheid en veel energie. Na vier jaar vind ik dat de beurt aan anderen is, die er met nieuw elan tegenaan kunnen gaan. Het maken van De Nieuwe Koers was meer dan een regeltje op mijn bucketlist. Ik heb het met veel plezier en toewijding gedaan. Nu is het tijd me op mijn nieuwe uitgeverij te richten.

Met veel vertrouwen draag ik De Nieuwe Koers over aan Jasper van den Bovenkamp en Felix de Fijter, de huidige eindredacteuren. Vandaag verspreiden zij een persbericht waarin hun plannen worden toegelicht. Over een paar jaar zullen ze zeggen: er werkte hier ooit een of andere gast, hoe heette hij ook alweer? Zo hoort het, zo is het goed.

Arie Kok