Kliederkerken, monastieke gemeenschappen, cafékerken of stadstuingroepen. De afgelopen tien jaar zijn in de Protestantse Kerk in Nederland 120 kerkelijke pioniersplekken gestart. Er gebeuren “prachtige dingen”, maar vaak schuurde het pionieren met gevestigde kerken en soms moest de stekker eruit. “Er moet orde komen in de vrijheid”, zegt de PKN nu.