Journalist Johan Bakker bezocht de mannen van de populaire band Trinity voor een ‘overvloedige lunch’ en sprak met hen over hun vrouwen, kinderen, muziek en het nieuwe project Wereldwijs. ‘Wij zijn tussenmensen.’

tekst Johan Bakker beeld Willem Jan de Bruin / Trinity

Vanaf de oprijlaan voor de oefenruimte steekt Elbert Smelt zijn hand op als teken dat hij me heeft gezien. Het complex ligt verscholen in het afgelegen bos- en weidelandschap bij Voorthuizen. “Jarenlang hebben we geoefend in een kippenschuur in Barneveld,” vertelt de zanger en tekstschrijver, “maar dat werd een beetje krap.” Binnen klinkt levendige muziek. De drie andere Trinity-leden zijn hun repetitie aan het afsluiten. In de grote ruimte staat zo veel instrumentarium en apparatuur opgesteld dat het zelfs hier alweer vol begint te worden.

De vorige keer dat ik de vier Trinity-muzikanten sprak, was in het najaar van 2009. Ze stonden in het voorprogramma van de Australische band Sons of Korah, die toen voor het eerst in Nederland speelde. Voorafgaand aan dat optreden genoten we van een uitgebreide rijsttafel. “Ga je ook over óns schrijven?” vroeg Elbert nog. Twaalf jaar later zitten we opnieuw aan tafel, Elbert heeft een overvloedige lunch verzorgd. Samen eten is belangrijk voor de mannen van Trinity. We praten over Een grote familie, waarop niet alleen de muzikanten van Trinity zijn te horen, maar ook hun vrouwen, kinderen en vrienden. Dit nieuwe project kreeg de naam Trinity Wereldwijs.

Hoe kwamen jullie op het idee om een familiealbum te maken?

Elbert: “Ik wilde al heel lang een album maken waarop liedjes staan die iedereen, jong en oud, kan meezingen. Het liefst met onze familie erbij. Zo’n vier jaar geleden deden we een tour met Elly en Rikkert waaruit het liedje ‘Wereldvreemd’ voortkwam. Elly en Rikkert maken muziek voor uiteenlopende leeftijdsgroepen, een gedachte die ons ook erg aanspreekt. Toen in 2019 onze goede vriendin Kinga Bán bijna ging sterven, wilde ze nog graag met haar kinderen een cd maken. Daar waren wij bij betrokken, Niek heeft dat album Wij. Samen! geproduceerd. Het was zo gaaf om te doen dat we tegen elkaar zeiden: waarom zouden we wachten tot een van ons doodziek is? We hebben hetzelfde grote witte huis in Duitsland waarin we de liedjes van Kinga opnamen voor het jaar daarop geboekt. We zitten alle vier in een prille gezinssituatie en dit leek ons in veel opzichten een goed plan, al moesten we de liedjes nog wel schrijven. De kinderen van Kinga doen op dit nieuwe album ook weer mee trouwens.”

Is Trinity Wereldwijs een andere groep dan Trinity?

Johan: “Het is een nieuwe tak aan een bestaande boom. Als Trinity hebben we incidenteel in het Nederlands gezongen, maar meestal in het Engels en in het Spaans. Onze volgers op sociale media komen voor twee-derde uit het buitenland. We vinden het steeds leuker om in het Nederlands te zingen, maar dan moest het wel in een nieuw kader en zo kwamen we op Trinity Wereldwijs.”

Elbert: “We wilden geen kinder-cd maken. Op onze optredens komen verschillende generaties af en daarom richten we ons liever op de hele familie.”

En op vrienden: zangeres Izaline Calister en rapper Michaël Gabriël doen ook mee.

Elbert: “Michaël Gabriël, van het rapduo De Rechtstaat, leerden we kennen bij het Zilveren Duif Gala. We hadden nooit eerder iets gedaan met rap en nu we toch aan het experimenteren waren geslagen, leek het ons leuk om Michaël mee te laten doen. Izaline kennen we via onze bandtante Leoni Jansen, die twee theatertours van ons heeft geregisseerd. Izaline is net als wij een ‘tussenmens’. Zoals ze het op het album zingt: ‘Thuis op Curaçao, maar in Groningen het meest’. Wij groeiden op een vergelijkbare manier op tussen de Peruaanse cultuur en de Nederlandse.”

Keltische invloeden

Trinity bestaat uit de broers Johan, Elbert en Niek Smelt en hun vriend Bert Bos. De groep werd opgericht in 2003. De broers Smelt groeiden grotendeels op in Peru. In de muziek van Trinity zijn Zuid-Amerikaanse, Keltische en Afrikaanse invloeden te horen. De teksten van de liedjes zijn in het Spaans, Engels en Nederlands. Hun meest succesvolle album Mundo (2014) stond hoog in de Album Charts. Andere albums zijn Que mas (2012), Desert Rain (2016) en The In Between (2018). Bekende Trinity-songs zijn: ‘Ik Wens Jou’ (2015) en ‘Wereldvreemd’ (2017, met Elly en Rikkert).

Hoe heeft het opgroeien in twee culturen jullie leven beïnvloed?

Johan: “Je gaat het omarmen. Ik ben de oudste, ik was elf toen we naar Nederland gingen. Op de middelbare school voelde ik me altijd een beetje vreemd. Mijn vader gaf veel geld aan de zending en we hadden het niet breed. Dure merkkleding was voor ons niet aan de orde. Maar op een gegeven moment maak je daar je geuzenstatus van.”

Niek: “Het had ook voordelen. Tijdens jeugddiensten sleepten we een drumstel naar de kerk, waar de koster met afgrijzen naar keek. Maar omdat we akoestische muziek speelden met Zuid-Amerikaanse invloeden was het nooit echt een probleem. Als muziekgroep werden we vrij eenvoudig geaccepteerd.”

Jullie nieuwe album is gemixt en gemasterd in Nashville. Voelen jullie je overal thuis?

Niek: “We hebben diverse tours door Amerika gedaan en het album The In Between is opgenomen in de States met hulp van producers ter plekke. Die contacten lagen er dus al. Dit nieuwe album heb ik zelf geproduceerd. Omdat we nu niet kunnen touren, konden we veel meer tijd steken in het perfectioneren van het geluid. Dat we het album hebben laten masteren en mixen in Amerika had daarnaast een praktisch voordeel. Als ik klaar was met mijn werk, konden ze in Nashville dankzij het tijdsverschil verder gaan. De volgende ochtend luisterde ik dan naar het resultaat en verzorgde ik weer eventuele aanpassingen. Johan speelt op dit album voor het eerst op een elektrische gitaar, voor ons een nieuwe ervaring.”

Johan: “Het is een familiealbum, maar we wilden beslist geen zoetsappig geluid.”

Vreemde eenden

Op de website verwijst de band naar de oorsprong van de naam Trinity. Hoe belangrijk is het voor de heren om zich te profileren als een christelijke band? Elbert: “Soms roept onze naam vragen op en dan leggen we uit dat we geloven in een drie-enige God die ons naar zijn beeld heeft gemaakt.”

Niek: “Die samenhang zit in het DNA van de schepping. Wij zijn gemaakt voor relaties.”

Bert: “Alles staat in relatie met elkaar, zelfs moleculen.”

Als christelijke muzikanten zijn jullie in feite ook ‘tussenmensen’.

Niek: “We hebben succes gehad buiten onze eigen kring, onze albums kwamen in de charts en sommige nummers doen het goed in Spotify-lijstjes, maar we bleven toch vreemde eenden. Inmiddels houden we ons niet meer zo met dat onderscheid bezig.”

Elbert: “Het is net als met het opvoeden van kinderen: laat maar gewoon zien waar je voor staat in plaats van er steeds over te praten.”

In jullie teksten schuwen jullie de moeilijke levensvragen niet.

Elbert: “De liedjes zeggen veel over het vaarwater waarin wij onze kinderen groot willen laten worden. In ‘Een liedje van verlangen’ beschrijf ik de coronatijd als een zwarte nacht. Ik confronteer mijn kinderen ook met de lastige kanten van het leven, maar ik doe dat wel binnen bepaalde kaders. ‘Vlammetje’ is een klein, mystiek liedje, waarin we zingen dat God op allerlei manieren naar je toe kan komen, vaak op onverwachte momenten. Er is genoeg liefde voor iedereen en het vlammetje houdt nooit op. Als kinderen dat idee omarmen, hebben ze al een mooie start gemaakt.”

Wat leren jullie van je kinderen?

Bert: “De verwondering over gewone dingen.”

Johan: “Geduld, al leer ik dat meer door mijn kinderen dan van mijn kinderen.”

Niek: “Ze leren me van mijn ego af te stappen.”

Elbert: “Dat muziek maken ook gewoon leuk is en dat het niet altijd perfect hoeft te zijn.”

Jullie optredens worden weleens vergeleken met ‘hemelse feestjes’. Hoe ziet zo’n feestje eruit?

Elbert: “Eten uit alle windstreken, genoeg drinken, veel muziek en mensen die overal vandaan komen. Veel Heilige Geest, een plek om op te laden, waar mensen iets kunnen proeven van de nieuwe wereld.”

Zijn jullie bewust overgestapt van theatervoorstellingen naar optredens in boerenschuren?

Johan: “Onze muziek komt het best tot zijn recht bij buitenfeesten en in schuren met hooibergen. We houden van kleinschalige ‘gatherings’ waar we vooraf en na afloop kunnen praten met de bezoekers.”

Is dat persoonlijke contact met je publiek belangrijk?

Bert: “Van onze vele reizen in het buitenland hebben we geleerd hoe belangrijk gastvrijheid is. We zijn vaak uitgenodigd op plekken waar we dat helemaal niet hadden verwacht. Ook door mensen die nauwelijks iets hadden om te delen. Als je een stukje opschuift, is er altijd ruimte voor een ander.”

Wie zijn jullie voorbeelden?

Elbert: “We hebben een paar goeroes. Evert Jan Ouweneel is onze huisfilosoof; een wijze, muzikale vriend die regelmatig bij ons aanschuift. Zijn invloed zie je terug in onze teksten, zoals ‘In alles wat we doen komt de hemel dichterbij’, ‘Ontvang en durf te leven’ en de gedachte dat het bij geloven vooral gaat om de relatie met God. De boeken van de franciscaner priester en invloedrijk theoloog Richard Rohr verslinden we ook gretig. Zangeres, presentatrice en theaterregisseuse Leoni Jansen beschouwen we als onze wijze bandtante. Muzikaal gezien houden we alle vier van de Amerikaanse band NEEDTOBREATHE. En niet te vergeten onze bandopa en -oma Elly en Rikkert. Het voelt heerlijk om op de schouders te staan van mensen die ons woorden hebben gegeven waar we oud mee kunnen worden. Onlangs waren we bij hen thuis om het liedje ‘Vakantie’ op te nemen dat op YouTube is te zien. Elly zei: ‘Als ik nu kinderen had, zou ik alleen maar jullie muziek draaien.’ Is dat niet cool?”

Dit weekend, op 10 april, geeft Trinity Wereldwijs een virtueel concert vanuit het grote witte huis in Duitsland. Meer informatie: truetickets.nl/trinitywereldwijs.