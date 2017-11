tekst en beeld Tjerk de Reus

Elk jaar doet Beatrice de Graaf (1976) een check bij haar eerstejaarsstudenten. “Aan het begin van het semester vraag ik: zijn jullie voor de doodstraf? Jarenlang nul komma niks. Niemand was vóór de doodstraf. Maar het beeld is behoorlijk gekanteld: een krappe meerderheid van mijn studenten is nu voorstander van de doodstraf.”

Het stellen van deze vraag is Beatrice de Graaf in een notendop. Ze is wetenschapper, expert op het terrein van veiligheid en terrorisme, maar ook gewoon heel nieuwsgierig naar de ervaring van mensen die ze tegenkomt. Ze peilt graag welke gevoelens van veiligheid en onveiligheid de sfeer bepalen. En wat hebben mensen voor ogen, als oplossing? Over deze vragen schrijft De Graaf ook in haar nieuwe boek, Heilige strijd, dat de ondertitel ‘verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad’ meekreeg. Het is geen wetenschappelijke tekst, maar een essay dat mikt op bezinning. Als je het kort moet samenvatten, komt het inhoudelijk hierop neer: angst en onzekerheid leiden – bij ‘gewone’ burgers, bij politieke leidslieden, bij opiniemakers – tot een voorstelling van het kwaad die ons niet verder helpt, maar misschien wel verder in de problemen brengt. Van der Graaf brengt de notie van ‘het einde van het kwaad’ naar voren: het resultaat van een ‘heilige strijd’. Niet van onze heilige strijd, maar die van God.