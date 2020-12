samenstelling Marinde van der Breggen

Tijdens een wereldwijde pandemie zien de kerstdagen er hoogstwaarschijnlijk iets anders uit dan normaal. Sommigen vinden dat misschien jammer, anderen bevalt het wellicht juist uitstekend omdat er zo meer tijd is voor een goed boek. Ter inspiratie vroeg De Nieuwe Koers zes schrijvers naar hun favoriete boek voor deze pandemische tijd.

Willem Jan Otten tipt

Het meisje dat ik achterliet

Het boek dat ik graag nog niet zou kennen, om het tussen Kerst en Oud en Nieuw te ontdekken, en te verzuchten: hoe is het mogelijk dat niemand mij dit in deze tijd van smartelijk afstand moeten houden, heeft aangeraden – vreemder nog: hoe is het mogelijk dat ik nu pas iets van deze schrijver, die zoveel van het hart en zijn redenen weet, onder ogen krijg.

Enfin, het ontroerendste boek over liefde in tijden van pandemie dat ik kan aanraden heet Het meisje dat ik achterliet en is geschreven door de Japanner Shusaku Endo. Het is verschenen in 1964, toen er nog lepra-kolonies waren in Japan, waar je – zoals het meisje van de titel – zomaar terecht kon komen, in de zekerheid dat je hem nooit levend zou verlaten.

Zeer weinig moderne, twintigste-eeuwse schrijvers hebben geprobeerd om een eenvoudig goed mens als hoofdpersoon te nemen. Endo wordt niet alleen gekweld door unde malum, ‘waar komt het kwaad vandaan’; zeker zo verontrustend is unde bonum, waar komt het goede vandaan? Hartverscheurend is het goede; verontrustend het vermogen om er straal langs te leven, en het pas te zien als het te laat is.

Shusaku Endo

Het meisje dat ik achterliet

Uitgeverij Van Oorschot

€ 24,99

Els Florijn tipt

Mintijteer

Ik kies een boek dat mij bijzonder geraakt heeft. Niet zozeer vanwege de mooie, bijzondere stijl, maar vanwege de rauwe, eerlijke manier van schrijven. Ik heb het over Mintijteer van Esther Maria Magnis.

Zelf zou ik het boek niet kiezen op de omslag; maar, don’t judge a book by its cover. Iemand raadde mij een jaar of twee geleden dit boek aan, en ik heb het met ontroering en aandacht en verwondering gelezen.

Mintijteer is het rauwe, eerlijke en heftige verslag van een jonge vrouw die zich losmaakte van God, weer begon te bidden toen haar vader kanker kreeg, hopend op en gelovend in een wonder, en die in een diep dal terechtkwam toen ook haar broer ongeneeslijk ziek werd. Maar, en ik laat Esther Maria graag zelf aan het woord: ‘Wie zozeer de aanwezigheid van God heeft geproefd, op de diepste bodem, daar waar leven bijna niet mogelijk is, waar de angst als duizend pissebedden de kleinste gaten en spleten zoekt om bij je binnen te kruipen, wie één keer in de vuurkring die God om ons heen kan trekken heeft geleefd, daar waar geen andere macht toegang heeft, die heeft geen woorden meer voor God. Voor zo iemand is God werkelijker dan een steen. Die kan op den duur niet meer discussiëren over het bestaan van God, want dat is gewoon absurd.’

Mintijteer is een vreemd maar eerlijk boek, een uitbarsting van emoties, een boek dat schuurt en niet altijd makkelijk wegleest, maar waar je nog lang nadat je het uit hebt, over na blijft denken.

Esther Maria Magnis

Mintijteer

Uitgeverij Van Wijnen

€ 17,50