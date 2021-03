tekst Redactie De Nieuwe Koers

Afrekencultuur, achterdocht en populisme – ze lijken de samenleving van vandaag helemaal in hun greep te hebben. Hoe kijkt Arnon Grunberg daarnaar? “Het verlangen naar een zondebok moet je altijd onderdrukken”, zegt hij. Omarm liever schamele, een motief dat het christendom ons aanreikt. Verder een gesprek met Giti Ban, de moeder van Kinga. Hoe is het leven voor haar, nu ze haar dochter moet missen? Daarnaast blikken we met vijf Kamerleden vooruit naar de verkiezingen en de tijd erna en reageren vertegenwoordigers van de evangelische beweging op de kritische noten die Bram van de Beek in de vorige editie kraakte.

