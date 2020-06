Hoe kan Nederland een land worden waarin iedereen zich veilig en welkom voelt? Sinds de Afro-Amerikaan George Floyd uit Minneapolis het leven liet door politiegeweld is deze vraag prangender dan ooit. In deze editie daarom onder meer een gesprek met de Surinaamse Nederlander Dave Ensberg­-Kleijkers, bestuurder en CDA-prominent.

“Het probleem is dat we onvoldoende stilstaan bij racisme en onderliggende, vaak onbewuste vooroordelen. Daardoor is het debat door extremen gekaapt. Aan de ene kant de mensen die vinden dat iedereen een racist is, aan de andere kant degenen die zeggen: die zwarten moeten eens een keer hun bek houden, er is niets aan de hand. De sleutel tot succes ligt bij de zwijgende meerderheid. Wat heb je dan nodig? In ieder geval goed geschiedenison- derwijs en aandacht voor het belang van goed burgerschap. Het slavernijverleden moet volwaardig onderdeel worden van het curriculum, de geschiedeniscanon, en niet zo minimaal als nu.”

‘De ChristenUnie had vuil spel moeten spelen’

Het lot van 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen in Griekenland lijkt voor de ChristenUnie de ultieme vuurproef in balanceren tussen verantwoordelijkheden en principes. Nu het kabinet de kinderen niet naar Nederland haalt, zoals CU graag wilde, is de vraag hoeveel principes mogen kosten ineens relevanter dan ooit. “Ze hadden vuiler spel moeten spelen”

Als alles data is, dan zijn we in de hemel (?)

Alles, alles, álles data. Dat is het paradijs voor dataïsten. Maar in die hemel, ontdekte filosofe Miriam Rasch, schiet de mens erbij in. “Ik herken natuurlijk de gedachte: je kunt eigenlijk geen ‘nee’ meer zeggen, het is toch niet tegen te houden. De digitalisering is als een voortstuwende stroom, verzet je er maar niet tegen. Maar dat is niet de waarheid. Wij zijn allemaal bezig de wereld te maken en de toekomst te vormen. Dat is niet iets wat ons alleen overkomt, maar wat we met z’n allen doen.”

Hoe complottheorieën ook onze politiek doordrenken

Altijd en overal zijn er complottheorieën. Als zo’n theorie furore maakt in de politiek, kunnen de effecten ook groot zijn. Populistische leiders spinnen er garen bij, legt Beatrice de Graaf uit. ‘Ze ontpoppen zich als ondernemers in angst en geweld.’

Literatuur, film en muziek

“Wie is de mens? Die vraag blijft smeulen in de cultuur”, zegt coördinator literatuur en non-fictie Tjerk de Reus over deze editie van De Nieuwe Koers. “Susan Neiman stelt hem, oog in oog met schuld en geweld. Kieft in de context van kunstmatige intelligentie. Bij frictie stellen we kennelijk de juiste vragen.”

Op de boekenpagina’s onder meer aandacht voor De onvolmaakten van Ewoud Kieft en De spiegel & het licht van Hilary Mantel. In de non-fictiebesprekingen het belangwekkende boek Wat we van de Duitsers kunnen leren van filosofe Susan Neiman, Leven, een kunst (Rick Timmermans, red.), De tweede berg (David Brooks) en De Gave Gods. De Pest in Holland (Leo Noordegraaf en Gerrit Valk).

Das Vorspiel schetst het leven van een vrouw die niet kan liefhebben, maar die je toch raakt

U kunt weer naar de bioscoop! Onze recensenten keken voor u naar Das Vorspiel, Goud en Swallow. In die eerste is hoofdpersoon Anna niet bepaald een hoofdpersoon om van te houden, constateert Jaap-Harm de Jong. “Er is een altijd sluimerende onvrede zichtbaar onder de façade van haar bestaan. Die drijft haar voort, houdt haar in zijn greep. Ze heeft zich niet verzoend met wie ze zelf is en dat geeft haar een onverzoenlijke houding richting de mensen in haar omgeving.” Maar toch”, zegt hij, “Anna’s onvermogen is zo pijnlijk dat haar leven je toch raakt.”