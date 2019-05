Opinietijdschrift De Nieuwe Koers wordt per 1 mei overgenomen door Nedag Uitgevers, de eigenaar van het Nederlands Dagblad. Dat hebben Nedag en de huidige uitgever Vakmaten Uitgevers bekendgemaakt.

Hoofdredacteur Felix de Fijter blijft zijn functie bekleden, maar draagt de uitgeefverantwoordelijkheid voor De Nieuwe Koersdus over aan Nedag.

‘De Nieuwe Koers gaat de samenwerking met Nedag vol overtuiging aan’, zegt De Fijter. Hij is sinds 2008 bij het blad betrokken en sinds januari 2017 als hoofdredacteur actief. ‘Nedag en De Nieuwe Koers zijn beide overtuigd van het blijvend belang van kwalitatief hoogwaardige journalistiek. En we zien mogelijkheden om elkaar daarin te versterken.’

Hoofdredacteur Felix de Fijter van De Nieuwe Koers en directeur-uitgever Rinder Sekeris van Nedag Uitgevers. foto Jaap Meijer

Voor Nedag past een tijdschrift als De Nieuwe Koers in de verbreding van het aanbod in journalistieke productvormen. ‘Naast de klassieke zesdaagse krant, komen steeds meer andere producten, waaronder mengvormen van digitaal en papier’, zegt directeur-uitgever Rinder Sekeris. ‘Met De Nieuwe Koers, dat dit jaar 50 jaar bestaat, krijgt Nedag een degelijke, bewezen titel in huis die past binnen onze missie: het leveren van betrouwbare informatie in de vorm van nieuws, achtergronden en verdieping vanuit een uitgesproken, christelijke identiteit.’



De Nieuwe Koers, eerder CV.Koers geheten, heeft sinds de oprichting in 1969 een unieke positie gehad in het christelijke medialandschap als onafhankelijk maandblad. ‘Die onafhankelijke positie is essentieel en blijft gewaarborgd, ook nu De Nieuwe Koers onder de vlag van Nedag zal verschijnen’, zegt De Fijter.