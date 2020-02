De Nieuwe Koers ligt weer voor u klaar

In deze editie van De Nieuwe Koers de resultaten van een enquete onder christenen naar hun opvattingen over de hel. Dit onderzoek is een herhaling van min of meer hetzelfde onderzoek uit 2004 door cv.koers, de voorloper van De Nieuwe Koers. De vragenlijst is uitgezet onder zowel ‘gewone christenen’ als voorgangers en predikanten, en De Nieuwe Koers werkte hierin samen met Weetwatjegelooft.nl, dat later deze maand ook een studiedag belegd over het onderwerp.

In De Nieuwe Koers vindt u behalve de feiten en cijfers, ook theologische, cultureel-historische, en antropologische duidingen en denklijnen van theoloog Willem Maarten Dekker, Arjen van Kralingen (die promotie-onderzoek doet naar de hel) en religie-antropoloog Miranda Klaver.

Hoofdpunten

We introduceren een nieuw columnisten-duo. Samuel Wells, sinds enige maanden verbonden aan De Nieuwe Koers, krijgt gezelschap van Samuel Lee, de kersverse Theoloog des Vaderlands. In de rubriek Samuel & Samuel schrijven ze iedere maand een column over geloven anno 2020.

Journalist Sjoerd Wielenga onderzoekt de relevantie en betekenis van de werken van barmhartigheid, ook in deze tijd. Deze maand: het kleden van de naakten. Hij bracht een bezoek aan de Doubletstraat, een rosse buurt in Den Haag en sprak met voormalig sekswerkers en ook met medewerkers van De Haven, die vrouwen helpen om de prostitutie uit te stappen.

De ranglijst christenvervolging van Open Doors is een steeds belangrijker bron in het maatschappelijke en politieke debat over christenvervolging. Maar hoe komt die lijst eigenlijk tot stand? Is de rangschikking wel fair? Of is het (ook) gewoon een PR-tool, bedoeld om het onderwerp onder de aandacht te krijgen van politici en donateurs? Een verdiepend achtergrondverhaal gaat op deze vragen in.

Kun je leiden aan het religieus traumasyndroom?

Inge Bosscha wil dat het religieus traumasyndroom in Nederland bekend en erkend wordt voor mensen die, zoals zij, gebukt gaan onder de gevolgen van religieuze dogma’s en manipulatie. De Nieuwe Koers nodigde haar uit voor een gesprek met godsdienstpsycholoog Hanneke Schaap- Jonker.

En verder?

Een interview met bestsellerauteur Jeroen Smit over zijn boek Het grote gevecht, over de gewezen Unilever-topman Paul Polman en journalist Laura Starink spreekt met Tjerk de Reus over haar ervaringen als Rusland-correspondent en hoe ze dat optekende in haar boek Post uit Rusland.

Bij het beeld van een weeskind dacht Geeke vroeger altijd aan een klein, zielig meisje. Acht jaar geleden verloor ze haar moeder, en sinds ze vorig jaar ook nog afscheid moest nemen van haar vader, voelt ze zich soms precies zo. Als een klein, zielig meisje. “Ik denk weleens: geef dan die ander terug.”

Literatuur, film en muziek

Op de boekenpagina’s aandacht voor twee boeken van Arnon Grunberg, Bij ons in Auschwitz en Bezette gebieden, maar ook voor Het gewicht van de woorden van Pascal Mercier. Kitty Bouwman schreef een boek over twee vrouwen die een belangrijke rol speelden in het leven van Augustinus, Frank Koerselman, op zijn beurt, munt de term Ontvadering in zijn gelijknamige boek. De klassieke vader bestaat niet meer, betoogt hij. “En dat ontwricht de samenleving.”

Onze filmrecensenten bekeken drie films voor u: Dark Waters (een zeer degelijke en vakkundig gemaakte film die je met een boos gevoel de bioscoop doet verlaten), Little Women (misschien wel de beste verfilming van deze legendarische roman?) en La Cordillera de los Suenos (over hoe de Andes veel meer te bieden hebben dan een mooi panorama).