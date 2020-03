Over gender en genderneutraliteit is in de samenleving veel te doen. Steeds vaker gaat het geluid op dat je geslacht een keuze is en dat je lichamelijke kenmerken daar niet zoveel mee te maken hebben. In christelijke kring wordt verschillend gedacht. De PKN bijvoorbeeld maakte ruimte voor transgenders om ‘uit de kast’ te komen in de gemeente; in de Nashville verklaring wordt ‘trasgenderisme’ juist scherp veroordeeld.





De Nieuwe Koers sprak voor dit nummer uitgebreid met Martin den Heijer, endocrinoloog in het Amsterdam UMC. Hij behandelt jaarlijks honderden patiënten die lijden aan genderdysforie. Den Heijer is ook christen, verbonden aan de christelijke gereformeerde kerk in Bennekom. Hoe raakt zijn levensovertuiging aan zijn werk? ‘Man en vrouw schiep Hij hen’, is een bijbeltekst die in deze discussie vaak boven water komt. “Jazeker”, zegt Den Heijer. “Er zijn wel degelijk verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar het is niet zo zwart-wit. Wat zeg je bijvoorbeeld tegen iemand die met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken wordt geboren?”

Behalve Den Heijer spraken we ook met Janna Wels, Noud Fortuin en Jonathan Top. Zij waren zo ongelukkig met hun geboortegeslacht, dat ze het lieten veranderen.

Overige hoofdpunten

Vorig jaar schreef Arie Kok hoe hij een zwarte jongen over de camping had zien lopen en zijn eerste gedachte was: nu moet ik op mijn spullen letten. Kok schrok van zijn eigen racisme en ging op zoek naar de herkomst ervan. Nu, een jaar verder, vervolgt hij zijn zoektocht door in gesprek te gaan met mensen die mikpunt zouden kunnen worden van die reflexen. Wat ervaren zij die een andere huidskleur hebben dan de meeste Nederlanders? Hoe gaan wij met hen om, bewust of onbewust? En wat doet dat alles met hen? Kok interviewde drie ‘gemengde’ stellen. “Ik wilde een proefrit maken, maar kreeg de sleutel niet mee.”

Mensenrechten zijn bij uitstek bedoeld voor de ontheemde, de rechteloze. Zou je denken. Ex-vluchteling Tina Rahimy en de ongedocumenteerde Mourad weten dat het tegenovergestelde waar is. Een verhaal van Jasper van den Bovenkamp in de serie ‘De werken van barmhartigheid’.

Mei Li Vos legt haar leven naast dat van Mozes

In haar Engelse kerk in Amsterdam én tijdens het kijken van The Crown viel PvdA-Eerste Kamerfractievoorzitter Mei Li Vos een lied met eeuwigheidsperspectief toe. Het bleef nog dagen in haar hoofd rondzingen: ‘Jesus, lover of my soul, Let me to Thy bosom fly’. “Het lied raakt me, want dáár is iemand die je troost, er is een waarheid, waar we allemaal naartoe gaan. Nu is het leven moeilijk, maar hé, er is licht aan het einde van de tunnel. ‘Laat uw vleugels mij omhelzen, dan kan ik verder’, zingt het lied. Als ik dood ben, wacht daar de hemel.”

En verder?

Een interview met filosoof Andreas Kinneging over zijn boek De onzichtbare maat, Samuel Wells verkent het ‘afval’ dat je als mens in je eigen leven kunt aantreffen, Noël spreekt met onze journalist Wilfred Hermans over zijn autisme en de diagnose van lymfeklierkanker die een sluier over zijn leven legt.

Literatuur, film en muziek

Op de boekenpagina’s onder meer aandacht voor Zonder de top te bereiken van Paolo Cognetti, Brood en stenen van Arie Kok en Lente in de kerk van René van Loon. Ook een uitgebreide bespreking van het spraakmakende boek Heerschappij van Tom Holland.

Onze filmrecensenten bekeken drie films voor u: A Hidden Life van Terrence Malick, Drama Girl en Beanpole.