Menigeen beweert dat de wereld na corona niet meer hetzelfde zal zijn. Hebben zij gelijk? In deze editie van De Nieuwe Koers een uitgebreide verkenning van de kruispunten die de wereld, en daarbinnen Nederland, de komende tijd te wachten staat.

Sowieso doet de coronacrisis ons anders kijken naar de wereld om ons heen, en alles wat daarin gewoon of vertrouwd was. Houdt het stand in tijden van crisis? Is het overbodig, of schiet het te kort? In dat perspectief een verkenning van christelijke kinderliedjes. Want, constateert Alain Verheij, veel kinderliedjes feliciteren kinderen met zichzelf. Maar kunnen kinderen hun angst, verwarring en misschien wel woede uitzingen nu de coronacrisis hen weghoudt van spelen bij vriendjes en opa en oma?





Influencers zijn ‘de apotheose’ van onze tijd. Met grote toewijding creëren zij een virtuele identiteit, om bewondering en commercieel succes te oogsten. Het zegt veel over wie wij zijn, stelt Doortje Smithuijsen in haar boek Gouden bergen. Tjerk de Reus spreekt met haar. “Misschien zijn we nu een tijd in geknald, met de coronacrisis, waarin we wat beter gaan nadenken over wat ons drijft. Ik zie ook wel dat dit gebeurt“

Overige hoofdpunten

In straatarme dorpjes rondom de Egyptische stad Assiut vond pastor Amer na een vingerwijzing Gods leegstaande kerkjes, let- terlijk onder het stof. Zijn missie: heropening, om zijn ontheemde kudde weer onderdak te verschaffen. Maar de weg ernaartoe is lang, gevaarlijk en vol struikelblokken.

De kerk moet gelovigen leren hun geloof zonder schroom bloot te stellen aan het dagelijks leven, met alle crises van dien, zegt Julián Carrón, voorzitter van de Rooms-katholieke lekenbeweging Comunione e Liberazione. Want in de franjeloosheid die zich dan aandient, zouden we weleens kunnen ontdekken wat we écht nodig hebben om te leven.

‘Toen hij stierf, heb dagen gehuild’

Nee, hij gaat echt niet zwaar gebukt onder zijn aangeboren lichamelijke beperking. Rick Brink is een optimist. Maar er is nog wel te weinig aandacht voor mensen met een handicap, constateert hij als minister van Gehandicaptenzaken. ‘Ik vind het wel mooi dat mijn leven niet altijd gemakkelijk gaat.’

Literatuur, film en muziek

Op de boekenpagina’s onder meer aandacht voor Rustig aan, tijger van Joost de Vries, De straffeloze van Hugo Beurskens en Wolgakinderen van Guzel Jachina. In de non-fictiebesprekingen komen De vreemdeling van Abdelkader Benali, In wolken uitgesneden (René van Loenen), De bosatlas van de Tweede Wereldoorlog en Moeder Natuur (Wouter Oudemans) voorbij.

Onze filmrecensenten bleven thuis en keken naar het aanbod dat via aanbieders van video on demand tot u kan komen, de komende tijd. Ze zagen onder meer Disneydrama Togo en J’accuse (Roman Polanski).