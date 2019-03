Dit weekend verschijnt het maart-nummer van De Nieuwe Koers! Wat kunt u verwachten?

Op 10 maart is het precies 500 dagen geleden dat het kabinet Rutte III van start ging. Kan de ChristenUnie, als kleinste coalitiepartij potten breken in Rutte III? Het lijkt er wel op. Stilaan ontpopt de CU zich tot de lachende vierde in Rutte III.De Nieuwe Koers maakt met mensen binnen en buiten de partij een balans op van 500 dagen ChristenUnie aan de macht.