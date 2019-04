Dit weekend verschijnt het april-nummer van De Nieuwe Koers! Wat kunt u verwachten?

Omslagartikel

Veel hedendaagse christenen vragen zich af wat ze nu aan moeten met Golgotha, Goede Vrijdag, het bloed van het Lam. Al die schuld, al dat geweld, die akelige straf. Dat is toch niet meer uit te leggen? Een beschouwing van Tjerk de Reus, mede aan de hand van het boek Het vergeten evangelie van Reinier Sonneveld.

Actueel

Minister Wopke Hoekstra van Financiën stond vorige maand even volop in de schijnwerpers. Door een controversiële aandelentransactie waarmee de Nederlandse z’n belang in KLM-Air France vergrootte, maar ook omdat Sybrand Buma hem voorsorteerde als toekomstig premier van Nederland. Een persoonlijk portret. “Het imperfecte is bij mij ruimschoots aanwezig.”

In het maatschappelijk debat klinkt de voorbije maanden geregeld de stelling dat ‘de aandacht voor het klimaat een religie op zichzelf is geworden’. Koos van Noppen reageert op ons verzoek.













Mensen

Het lijkt wel alsof we in Nederland over asielzoekers en vluchtelingen alleen nog maar kunnen ruziemaken. Maar onder de radar van het publieke debat gebeurt er ook veel moois. De Nieuwe Koers ging op bezoek in Hardenberg, waar 122 buddy’s zich over 122 asielzoekers ontfermen.

Muzikant, producer en componist Minco Eggersman verloor zijn moeder toen hij zestien was. Zijn eigen muziek brengt de herinnering aan haar naar boven. Dat troost, maar het spelen van sommige nummers deed ook zoveel pijn dat hij vaak huilend het podium afstapte. “Ze overleed toen ik niet op mijn leukst was. Dat spijt me.”

Met verkleedkleren van gordijnen en lakens viel de jonge Herman Pleij op een chique gekostumeerd bal door de mand. Inmiddels is de letterkundige een graag geziene talkshowgast. “Eva en Matthijs moeten mijn vele gepraat weleens afremmen. Dan roep ik: ‘Hoezo? Kom op!'”

Theologie

Het atheïsme dat God niet kan erkennen wegens de ellende van de wereld, moeten wij bijvallen, zegt Tomáš Halík in gesprek met onze columnist Willem Maarten Dekker. “Het is als iets van de Goede Vrijdag. Zonder het kruis is er geen opstanding. Zonder dit atheïsme, is er geen geloof.”

Tim Vreugdenhil, sinds 1 maart stadspredikant van Amsterdam, heeft als ‘stand-uptheoloog’ zijn seculiere stadgenoot inmiddels aardig leren kennen. Met levende vroomheid, weet hij, kun je potjes breken. “Mensen zeggen: die katholieke kerk, dat weet ik niet, maar die paus, dat is toch wel bijzonder.”

Stel je voor, zegt predikant Arie van Houwelingen, dat je op zondagmorgen bijeenkomt om de God te eren, die de Schepper is van de einden van het heelal, de aanstichter van de Oerknal, waaruit heel het universum is ontstaan, ruim dertien miljard jaar geleden. Zou het ons gesloten wereldbeeld kunnen openbreken richting de verten van Gods Koninkrijk?

Boeken, films en muziek

Onze filmrecensenten bekeken Captain Marvel, Cold case Hammarsköld en Grâce à Dieu. Onze muziekrecensenten beluisterden Perspectives van Hidden land, Love & revelation van Over the Rhine en Wanderer van pianist Tobias Borsboom.

In de boekenrubriek aandacht voor Vindeling van Vonne van der Meer, Radicaal licht van Christian Wiman en de heruitgave van Misdaad en straf van Dostojevski. In de non-fictie een blik op De verborgen eenheid van de Bijbel (Pieter Lalleman), Het vervallen huis van de islam (Ruud Koopmans) en Wie ben jij, o liefde van de in 2014 in Syrië doodgeschoten pater Frans van der Lugt.