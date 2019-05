Dit weekend verschijnt het mei-nummer van De Nieuwe Koers! Wat kunt u verwachten? Lees het hieronder.

Op de cover

Een land dat miljoenen burgers uit de armoede trok, maar inwoners ook met talloze camera’s in de gaten houdt. Een land dat godsdienstvrijheid voorstaat, maar tegelijkertijd kerken met sloopkogels vernietigt. Een land dat internationale samenwerking bepleit, maar wiens technologische dominantie ook huiver wekt. Aad Kamsteeg nam een duik in het duizelingwekkende China van vandaag.

En verder? Op 23 mei wachten ons alweer nieuwe verkiezingen. Dit maal voor het Europees Parlement. De opkomst van Baudet en zijn Forum voor Democratie zet de spanning erop. We vroegen twintig denkers en doeners naar hun dromen voor ons continent.

Actueel

Burgemeester Jos Wienen van Haarlem wordt dag en nacht beveiligd vanwege ernstige bedreigingen. De Nieuwe Koers wilde hij gelukkig wel ontvangen. De CDA-prominent vertelt over zijn leven in de schaduw van beveiligers, relativeert de verruwing van de samenleving, is kritisch op de exclusieve toonzetting van de ChristenUnie, maar reflecteert ook scherp op zijn eigen partij. “In het migratiedebat heb ik bij de voorlieden van het CDA de barmhartigheid gemist.”

Op 29 mei houdt eenheidsbeweging Nationale Synode een slotmanifestatie in de Grote Kerk in Dordrecht. Tientallen kerkgenootschappen ondertekenen een ‘Verklaring van verbondenheid’. Theoloog Alain Verheij (30) ging op bezoek bij initiatiefnemer dominee Gerrit de Fijter (73).













‘Mevrouw Paas, die jongen van u redeneert te veel’

Stefan Paas kan een halfuur kijken naar een vogel die zijn jongen voedt. “Ik ben een gekerstende heiden”, denkt hij dan terwijl z’n gedachten uitgaan naar de Drentse oergronden van zijn voorgeslacht. “Vroeger woonde God op de bovenverdieping en kwam Hij op mijn gebed naar beneden. Nu weet ik: laag bij de grond kun je God ook vinden.”

‘Mart bloeit voor altijd’

Twee jaar geleden overleed de man van Frouckje van de Wal aan een hersentumor. Nu mist ze alles wat bij hem hoorde, zoals zijn werk – de Raad van State – en zelfs de Formule 1. “Elke kaart met mijn naam erop was een bevestiging: Mart is er niet meer.”

‘We gaan toch wel CO2-vasten?’

Als christenzijn onlosmakelijk verbonden zou moeten zijn met een duurzame lifestyle, hoe uit zich dat dan in je opvoeding? Dave Bookless, voorman van de christelijke natuurorganisatie A Rocha, heeft zelf vier dochters en ontdekte dat kinderen je vroeg of laat de spiegel voorhouden.

Theologie & wetenschap

De homo amans wordt gedreven door geloof, hoop en liefde.

Ten onrechte staat de mens helemaal in het middelpunt, in kerk en theologie. Dat is de stelling van Trees van Montfoort, schrijfster van het uitdagende boek Groene theologie. Een correctie is broodnodig, vindt zij. “God schept en redt de hele aarde, waar mensen deel van zijn.”

Als Mark Rutte zegt: het gaat goed met Nederland, dan heeft hij de homo economicus voor ogen, de mens van wie je het welzijn kunt uitrekenen aan de hand van koopkrachtplaatjes. Maar deugt dat mensbeeld wel? Is het niet veel te smal? Een groep wetenschappers onderzoekt een alternatief: de homo amans, de liefhebbende mens.

Boeken, films en muziek

Onze filmrecensenten bekeken Anna’s War, Dirty God en Hotel Mumbai. Onze muziekrecensenten beluisterden My Finest Work Yet van Andrew Bird, La Damnation de Faust van het London Symphony Orchestra en The Things We’ve Been Afraid To Say van Tenth Avenue North.

In de boekenrubriek aandacht voor Jagersmaan van Jan Vantoortelboom, De gele zweep van Anton Ent en Niemand is van hier van Lodewijk van Oord. In de non-fictie een blik op Rembrandt, schilder van licht en schaduw (Nils Büttner), Gewone catechismus (Theo Pleizier, Arnold Huijgen en Dolf te Velde) en Wat is heilig van Rowan Williams.