Redactie De Nieuwe Koers

Al ruim een decennia droomt een groeiende groep Nederlanders van een nieuwe conservatieve beweging. Is het momentum nu aangebroken? Stefan Paas onderzoekt de papieren. En, vraagt collega Arnold Huijgen zich af, zijn er ook legitieme theologische argumenten voor conservatieve christenen om zich te associëren met cultuurchristenen?

Vorige maand wees de kersverse partijvoorzitter van de SGP, Dick van Meeuwen, in een interview met het Nederlands Dagblad onomwonden samenwerking met populistische partijen af. ‘Die moeten niets hebben van onze kernwaarden.’ Ook wilde hij van de SGP een open partij maken. Binnen een dag corrigeerde partij- leider Kees van der Staaij hem: de SGP sluit samenwer- king met Forum voor Democratie niet uit, want ‘geen enkele partij is melaats’.

Deze beweging van de SGP, zegt Huijgen, legt bloot dat de relatie

tot het cultuurchristendom van Thierry Baudet een open zenuw is voor conservatieve christenen.

Arjan Markus: ‘Het geloof uit je kindertijd komt nooit meer terug’

Arjan Markus verloor zijn geloof op de universiteit. Maar het groeide weer aan. Niet zoals het was. Ook niet hoe hij verwacht had dat het moest zijn. “Geloof moet je gegeven worden. Dat zei mijn gergem-oma al. En ze had echt gelijk.”

“De mensen die het geloof vaarwel hebben gezegd, kun je in twee groepen opdelen: sommigen hebben heimwee, anderen niet. Wie geen heimwee heeft, heeft misschien ook nooit iets gehad. Er is niets om naar terug te verlangen.”

beeld Carel Schutte

Het digitale (on)gemak van ons dagelijks brood

Een crisis is oordeel van God en vraagt om bekering, zegt Bram van de Beek. “Maar in tijden van crisis zoeken mensen naar troost – en varen valse profeten wel”, stelt hij. Ter evangelische zijde, “waar men geen crisis kent”, maar ook in de gevestigde kerken, “die zich geen raad meer weten met oordeel”.

beeld Mozaiek0318

Het boek dat Willem Jan Otten u aanraadt om tijdens Kerst te lezen

beeld Willem Jan de Bruin

Het nieuwe normaal zal mooier worden, zegt Theoloog des Vaderlands Almatine Leene. Samen met techniekfilosoof Cees Zweistra, politiek filosoof Govert Buijs en religie-antropoloog Miranda Klaver mijmeren ze over wat 2021 ons verder kan brengen. “Als je weer kunt knuffelen, zul je die knuffel meer waarderen”, denkt Leene. “Als je straks weer naar de kerk kunt of zonder maskertje naar de supermarkt, zul je het weer meer waarderen. En misschien betekent dat ook wel: minder consumeren, minder reizen en minder uit eten. Niet alles wat kan, hoeft.”

‘Door haar doop zou een vrouw van haar 5G-angsten zijn bevrijd’

Waar periodes van vasten vroeger omlijst werden met rituelen, gebeden en vieringen, ontbreekt nu die inbedding van onze zoektochten. Als onze spirituele honger groeit, moeten we zelf de keuken in. Dit zijn geweldige tijden voor geestelijke thuisbak- kers. Het zou mij niet verbazen als dit een van de verklaringen is dat we momenteel zo’n explosie zien van complottheorieën, zegt Stefan Paas in zijn nieuwste commentaar. “Zo las ik in september op revive.nl een merkwaardig artikel over bekeringen tot het christendom onder ‘coronacritici’ in Neder- land. Volgens complotdenker Hans Meyer (zelf christen) zijn er sinds het begin van de crisis ‘tientallen kritische denkers gedoopt’. Een van de verhalen in het artikel ging over een vrouw die door de doop van haar angst voor 5G-netwerken werd bevrijd.”

‘Ik denk dat God in de brokken aanwezig was, maar geloof niet dat Hij de omroepbonzen blunders liet maken zodat ik predikant kon worden’

Literatuur, film en muziek













“Caro Van Thuyne wroet met haar proza in diepe gronden. Even boeiend als riskant, want je weet niet wat je tegenkomt. Maar het moet, vindt Arnold Heumakers. Ook wat je in de diepte aantreft, is deel van je identiteit”, aldus literair coördinator Tjerk de Reus van De Nieuwe Koers.” Hij bespreekt Lijn van wee en wens van de Vlaamse schrijver Van Thuyne, die laat zien hoe een groot verlies je met een smak kan doen landen in je kwetsbaarheid. Maar dat daarmee ook een route kan beginnen naar iets nieuws.

True Mothers

Wat maakt de relatie tussen ouder en kind? In het kijken van True Mothers wordt Jaap-Harm de Jong met die vraag geconfronteerd. “Is dat per definitie de bloedband of kan deze ook tot stand komen via de lijnen van zorg en betrokkenheid? De Japanse film- maker Hirokazu Kore-eda onderzocht deze vragen in zijn prachtige films Like Father, Like Son en Shoplifters. Met name die eerste film zet de zaken al snel op scherp als blijkt dat twee baby’s al bij de geboorte zijn verwisseld en de ouders hier pas jaren later achter komen. Nu klinkt opnieuw een stem uit de Japanse cinema die de vraag stelt wie de echte moeder is: de vrouw die het kind droeg en baarde of de vrouw die daarna de baby met haar liefdevolle zorg omringde?”