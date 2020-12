tekst Redactie De Nieuwe Koers

Liedteksten in veel protestantse kerken lijken vooral bedoeld om kerkgangers een fijn en geborgen gevoel te geven. Maar wie voor het aangezicht van God verschijnt – en wat is liturgie anders? – sleept in het kielzog de sores van deze wereld mee, betogen Koos van Noppen en Paul Schenderling in dit nummer.

Geen abonnee? Koop dit nummer online. Of profiteer van een mooie kennismakingsaanbieding.

‘Zeg me hoe je liturgie eruitziet en ik zal zeggen wat je gelooft’, is een gevleugelde uitspraak van de Amerikaanse theoloog Robbert E. Webber (1933-2007). Houd die regel in je achterhoofd als je op zondagmorgen eens digitaal een ‘rondje langs de velden’ maakt. Troost, rust en hoop staan hoog genoteerd in het rijtje meest geturfde woorden, aldus de twee. Het moet anders, betogen ze.

Nicolaas Sintobin: ‘De gekwetste mens is niet lelijk’

Ze schelen een paar minuten, maar hebben een totaal ander leven. Anders dan zijn tweelingbroer leidt de jezuïet Nikolaas Sintobin een sober bestaan: geen vrouw, geen kinderen, geen eigen baas en geen luxe. Maar hij zou voor geen goud met zijn broer willen ruilen. ‘Een echte levenskeuze bevrijdt.’

beeld Niek Stam

Het digitale (on)gemak van ons dagelijks brood

De voedselwereld komt vol te hangen met camera’s en sensoren. Ook online snuffelen en delen we erop los. Het levert allemaal erg handige data op. Voor de boer die op zijn kosten moet letten. Voor de consument die zijn eetpatroon wil verbeteren. In de digitale kaartenbak is het heerlijk grabbelen. Maar, vraagt Tjirk van der Ziel zich af, worden we er allemaal ook beter van?

beeld Unsplash

Het boek dat Willem Jan Otten u aanraadt om tijdens Kerst te lezen

beeld ANP

Tijdens een wereldwijde pandemie zien de kerstdagen er hoogstwaarschijnlijk iets anders uit dan normaal. Sommigen vinden dat misschien jammer, anderen bevalt het wellicht juist uitstekend omdat er zo meer tijd is voor een goed boek. Ter inspiratie vroeg De Nieuwe Koers zes schrijvers naar hun favoriete boek voor deze pandemische tijd.

Baudet ging onderuit toen hij zich met viruspappies ging associeren

Achteraf kun je je ook afvragen hoe levensvatbaar Forum überhaupt was, zegt Stefan Paas, “dit monsterverbond van atheïsten en cultuurchristenen, schuinsmarcheerders en bruinmarcheerders, opportunisten en dwepers.”

Lees zijn column over de neergang van Forum voor Democratie hier.

‘Ik denk dat God in de brokken aanwezig was, maar geloof niet dat Hij de omroepbonzen blunders liet maken zodat ik predikant kon worden’

Literatuur, film en muziek













“De geschiedenis blijft ons om de oren staan, met beulen als Martin Bossenbroek”, die in De wraak van Diponegoro uitgebreid verhaalt over het grote verhaal van het gewelddadige begin én einde van Nederlands-Indië. “Valt er nog wat te repareren?, vraagt Slobodan Snajder zich af. Marilynne Robinson heeft, zoals je kon verwachten, het antwoord, aldus literair coördinator Tjerk de Reus van De Nieuwe Koers.” In Jack, het jongste boek van Robinson, doet de auteur je soms naar adem happen, aldus De Reus. “Zoals altijd in haar fictie is het ook in dit boek subtiel maar meeslepend, om het mooiste en het slechtste tegelijk. Dus de doem van verworpenheid en de gratie van de liefde”