tekst Redactie De Nieuwe Koers

Veel christelijke dertigers en veertigers zijn op zoek naar nieuwe handvatten om hun geloof te voeden, te onderhouden en door te geven. Waar moeten ze het zoeken? De Nieuwe Koers gaat in gesprek met ervaren gelovigen.

Geen abonnee? Koop dit nummer online.

Wat is hun fundament? Wat zijn ankerpunten in hun geloof ? Hoe zijn zij ‘erbij gebleven’? De eerste op mijn lijst is theoloog Kees van Ekris, die wekelijks te horen is bij de veelbeluisterde podcast Eerst dit. Lees hier een preview van het verhaal.

Jannetje Koelewijn: ‘God houdt van je? Ben je gek. God straft, dat hoorden we’

NRC-journalist en auteur Jannetje Koelewijn schreef een boek over haar gereformeerde jeugd, haar dementerende moeder en autoritaire vader. ‘Ik moest mijn mond houden, maar ben gaan schrijven.’

beeld Niek Stam

‘Het feelgoodchristendom hebben we nu wel een keer gezien’

Alain Verheij is geen vriendelijke dominee in zijn nieuwe boek, Ode aan de verliezer. Hij vertelt bijbelverhalen die je confronteren met je ‘duistere ik’. “Het lucht op om je schaduwkanten hardop te kunnen benoemen.”

Lees hier een preview.

beeld Leonard Walpot

Hoe karikaturen het gesprek over Europa vervuilen

beeld ANP

In het publieke en politieke debat over de Europese Unie wemelt het van de desinformatie. En dat leidt tot een vervuild debat. Koos van Houdt, een van Nederlands meest ervaren EU- correspondenten, houdt hardnekkige karikaturen tegen het licht.

‘Eenzame mensen moeten eens in de spiegel kijken’

We zitten er slecht in op het ogenblik, zegt psychiater Frank Koerselman. Wanorde in de wereld, polarisatie, wereldleiders die er een potje van maken, eenzaamheid, mensen die elkaar niet meer pruimen. Symptomen van een wereld die de verbinding met het hogere aan het verliezen is, denkt Koerselman.

Lees hier een preview.

‘Ik denk dat God in de brokken aanwezig was, maar geloof niet dat Hij de omroepbonzen blunders liet maken zodat ik predikant kon worden’

Literatuur, film en muziek













Als het leven een venster is, staat het vol met krassen, zoals in het pijnlijke universum van Marieke Lucas Rijneveld, schrijft literair coördinator Tjerk de Reus van De Nieuwe Koers. “Toch is een mens een wonder, weet Vincent van Gogh, die ‘bedroefde harten’ graag opmontert.”

Ook aandacht voor onder meer het boek Hoe houd je het geloof fris van de Jonge Theoloog des Vaderlands Mark de Jager, en De stotteraar van Charles Lewinsky, vooral bekend van Het lot van de familie Meijer.

Kille godverlatenheid in The Painted Bird

“Wie genoemd is bij zijn naam of noemen kan, die zal zijn”, schrijft Jaap-Harm de Jong naar aanleiding van de indrukwekkende film The Painted Bird, over een joodse jongen in Oost-Europa die zich alleen moet zien te redden als zijn pleegmoeder komt te overlijden. “Dat verlangen wordt geproefd, maar niet zonder de kijker eerst een beker vol bitterheid tot de bodem te laten ledigen.”

In de filmrubriek ook aandacht voor Farewell Paradise en Clouds.