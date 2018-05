. Ze ontvangt dagelijks duizend haatberichten (onder meer uit christelijke hoek) vanwege haar inspanning om klimaatverandering op de evangelicale agenda te krijgen in de VS;

De naam van

Jordan Peterson

doemt tegenwoordig op in elk debat tussen rechts en links, conservatief en progressief. Wie is deze Canadese psycholoog die even makkelijk de Bijbel als Nietzsche citeert en die in Nederland GeenStijl-lezers en

Thierry Baudet

-fans onder zijn gehoor mag rekenen?