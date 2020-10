tekst Redactie De Nieuwe Koers beeld Myriam Keijzer

Veel dominees en voorgangers vragen zich vertwijfeld af: zitten er straks, als die stomme coronacrisis voorbij is, nog gelovigen in de kerk? Veel gelovigen vragen zich vertwijfeld af: ben ik, als straks die coronacrisis voorbij is, nog gelovig?

Volhouden blijkt lastig, bij die blikkerige streams, valse combo’s en jengelende kinderen om je heen. En ook zeker: zonder gemeenschap, zonder samenzang, zonder godshuis. Toch zijn er christenen (geweest) voor wie juist dat solitaire, meditatieve of aangevochten bestaan een hoeksteen is onder hun geloof. Wat kunnen we van hen leren? De Nieuwe Koers ging in de leer bij de woestijnvaders, de jezuïeten en de vervolgde kerk.

Corona en de prachtige nachtmerrie van Samuel Wells

De coronacrisis heeft St. Martin-in-the-Fields hard geraakt, vertelt Samuel Wells in gesprek met De Nieuwe Koers. Tegelijkertijd gebeuren er prachtige dingen. “Het leek wel een stripverhaal. Aan de ene kant verdronken we in bezoekersaantallen, overheidsrichtlijnen, kerkelijke reglementen, mondkapjes en spreadsheets met overtolligheidsberekeningen; aan de andere kant werden we overweldigd door vreugde; mensen die tot geloof kwamen, honderdduizenden sitebezoekers, asielzoekers die leidinggevende taken op zich namen, gulle gevers en de heropening van

de kerk voor openbare erediensten. En op de achtergrond woedden ondertussen hevige discussies waarin gezondheid en geld, heden en toekomst, zorgvuldigheid en improvisatie, feiten en giswerk de spanning ondraaglijk opvoerden.”

‘Amerika is in de greep van een heidense machtsdynamiek’

Of je wel of niet een mondkapje draagt, is in de Amerikaanse staat Texas een geloofsvraag die christenen tot op het bot verdeelt. Tekenend voor de diepe scheidslijnen die het land momenteel in geharnaste kampen zegt de Canadees-Amerikaanse denker en schrijver Anne Snyder. De Nieuwe Koers sprak haar uitgebreid over

Hoe had Gerard Herbrink het in z’n kop durven halen deze vreemdelingen naar Katwijk te halen?

Tien vreemdelingen succesvol laten integreren in Katwijk. Dat is een prestatie waarvoor zelfs de koning op bezoek komt. Maar zo zoet als het sprookje eindigde, zo bitter had het tot dusver gesmaakt. Hoe had Gerard Herbrink het in z’n kop durven halen de Katwijkse gemeenschap met vreemdelingen op te zadelen? “Op een gegeven moment realiseerde ik me: ik ben zelfs in de kerk niet veilig.”

Elsbeth Gruteke: ‘Ik kom niet voor gebabbel, ik ben wel de dominee’

Hoe graag ze ook wilde, ze mocht van haar atheïstische ouders niet gedoopt worden. En dan ging ze ook nog eens voor de EO werken. Gênant. Inmiddels is Elsbeth Gruteke radiopresentator én predikant. ‘Ik twijfelde of God wel door mij wilde spreken.’

‘Ik denk dat God in de brokken aanwezig was, maar geloof niet dat Hij de omroepbonzen blunders liet maken zodat ik predikant kon worden’

Op de boekenpagina’s hebben een ontnuchterend opschrift: Ideologisch activisme heeft geen toekomst, wij maken we wereld niet meer heel, schrijft Tjerk de Reus naar aanleiding van het boek De saamhorigheidsgroep van Merijn de Boer. Hannah Arendt legt vervolgens wel de vinger op de zere plek: jij zelf bent verantwoordelijk.

Rocks: over onvoorwaardelijkheid in het keiharde leven van de straat

Onze recensenten keken voor u naar Rocks, The Tobaccionist en Corpus Christi. In die eerste een pijnlijke, levensechte, maar tegelijkertijd verterende blik van jonge vrouwen in Oost-Londen die na huiselijk leed op straat belanden en het met elkaar proberen te rooien. “De vriendinnengroep is zo veelkleurig als wat. Hoofdpersoon Rocks bidt het Onze Vader als haar moeder nog thuis is en er staat thuis een bijbel op de plank, haar goede vriendin Sumaya draagt een hoofddoek en weer een ander meisje heeft een zigeunerachtergrond. Ze moeten het zien te redden met elkaar. En dat gebeurt, want er zit een bepaalde onvoorwaardelijkheid in hoe ze met elkaar omgaan.”

“Sluit je ogen, denk aan alles dat gelukkig is in deze wereld en denk niet langer aan al je zorgen.”