Spreekt u vrijuit over uw geloof? Is het goed om anderen van uw geloof te willen overtuigen? En wat vindt u eigenlijk van straatevangelisatie?

De eenmalig te verschijnen glossy Ludger onderzoekt in samenwerking met De Nieuwe Koers en Katholiek Nieuwsblad de mening van Nederlanders en hun ervaring met evangelisatie.

Vragen

Deelnemers (gelovig of niet) wordt onder meer gevraagd naar hun ervaring met (straat)evangelisatie en online missiewerk, hun vrijmoedigheid om zelf over hun levensbeschouwing te spreken en wat ze ervan vinden als anderen dat doen.

Resultaten in oktober

De resultaten van de enquête worden in oktober besproken in de glossy Ludger en uiteraard in De Nieuwe Koers.