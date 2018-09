De Nieuwe Koers opende dit jaar met een special over opvoeding. We vroegen ons in dat nummer af: contrasteert de christelijke opvoeding vandaag eigenlijk (nog) wel met het seculiere ideaalbeeld van een succesvol leven? Diezelfde vraag is het uitgangspunt van het debat dat we op donderdagavond 4 oktober over deze thematiek organiseren.

De kaartverkoop is inmiddels geopend. Klik hier om te bestellen.

In een reeks artikelen onder de titel ‘Weet je dat je een prinsje bent?’ klonk begin dit jaar in dit blad de analyse dat christelijke opvoeders volop delen in het maatschappijbrede beeld dat ouders hun kinderen steeds meer als prinsjes en prinsesjes behandelen en zich inspannen voor een leuk, pijnloos leven, zonder hobbels. Uit het Grote Trouw Opvoedonderzoek in 2013 bleek al dat gehoorzaamheid, bescheidenheid en ijver het veld hebben geruimd voor waarden als zelfontplooiing, mondigheid en zelfstandigheid.

Ook in het christelijk smaldeel wint die opvoedkundige benadering steeds meer terrein, signaleerden verschillende experts in ons blad. Ze vroegen zich terecht af: welke impact heeft dit op de ontwikkeling van hun geloof en hun plek in de samenleving?

De verhalen in deze serie leverden veel reacties op. Docenten, ouders, predikanten, catecheten, pedagogen, van alle kanten kregen we berichten. Sommigen herkenden zich in de analyse, anderen waren kritisch.

Hoe dan ook, de grote belangstelling voor het thema leert dat er behoefte is aan bredere bezinning. Daarom organiseert De Nieuwe Koers op donderdagavond 4 oktober om 20.00 uur in de Janskerk in Utrecht een debat over de thematiek. Experts vanuit verschillende disciplines (onderwijs, kerk en opvoeding) zullen met elkaar de degens kruisen. Samenwerkende partners zijn JOP, Jong Protestant, de Christelijke Hogeschool Ede en de Evangelische Hogeschool, en de avond wordt mede mogelijk gemaakt door de JiP Foundation. Het debat staat onder leiding van Tijs van den Brink. Tim van Wijngaarden (Timzingt) verzorgt muziek en cabaret.