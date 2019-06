Dit weekend verschijnt het juni-nummer van De Nieuwe Koers! Wat kunt u verwachten? Lees het hieronder. Geen abonnee? U kunt het laatste nummer ook digitaal aanschaffen.

Op de cover

Zomernummer De Nieuwe Koers

Rikkert Zuiderveld is, samen met Elly, na vijftig jaar zingen bezig met zijn afscheidstournee. “Er zijn periodes dat je geen water vindt”, zegt hij in gesprek met Sjoerd Wielenga. Hij legt zijn leven naast dat van Mozes, blikt terug en kijkt vooruit. “Mensen vragen weleens wat ik aan Jezus zou willen vragen als ik Hem ontmoet. Nou, niets. Ik ga me daar toch geen grote bek opzetten, zeg. Van: ‘Heer, hoe zit dat nou met dat kindje dat onder de auto kwam?’… …Ik vermoed dat ik een aanwezigheid zal treffen die alles vervult. Ik ontmoet ‘Ik ben die Ik ben’.”

Actueel

Volharding in zijn krankzinnige plan om een zwart gat te fotograferen maakte van Heino Falcke dit voorjaar plotseling een topwetenschapper die alle ogen van de wereld op zich gericht weet. “’De christelijke theologie kan buitenaards leven prima verdragen.”

Angela Merkels Wir schaffen das galmt nog altijd na in Europa. Vier jaar later is het migratiedebat in Duitsland hopeloos gepolariseerd. Maar niettemin schafft Duitsland het allemaal nog wel. Wat kan Europa leren van de zeperds én de successen van Merkels aanpak?













God gaat pas echt te keer als je geen recht doet

Het is tijd om ‘het goede leven’ te herontdekken, een eenvoudiger leven dat niet ten koste gaat van mens en natuur, stelde Koos van Noppen vorig jaar in zijn pamflet Messentrekkers bij de Nachtwacht. De komende maanden onderzoekt De Nieuwe Koers hoe dat goede leven eruit kan zien. Deze maand: voedsel. hoe leef je het goede leven door andere keuzes te maken in de supermarkt?

Mensen

‘Ik schreeuwde tegen God: En nu is het klaar!’

Als Dennis en Martine Ligtenberg stilstaan voor een openstaande brug, knalt een achterligger hun leven met 113 kilometer per uur aan gruzelementen. Dennis belandt met een dwarslaesie in een rolstoel. Martine lijdt hersenschade en het kindje dat het echtpaar verwacht, haalt het niet. “Niks is meer leuk, eigenlijk.”

Heeft alles een reden?

Historica Kate Bowler publiceerde in 2013 Blessed over het welvaartsevangelie. Twee jaar later werd bij haar ongeneeslijke kanker geconstateerd. De ironie hiervan ontging haar zelf ook niet. Ze schreef een nieuw boek over hoe te leven met de dood in het verschiet.

Theologie & wetenschap

Oosterse orthodoxie is in trek

Het oosterse christendom groeit in Nederland. Hoe zit dat? Waar staat het eigenlijk voor? En wie is die zo bewonderde theoloog Zizioulas, van wie onlangs een stevig theologisch boek in het Nederlands is verschenen? Een antwoord in zes bedrijven. “Er zijn geen banken; mensen staan of lopen rond, ze kussen de iconen. Er is wierook, er klinkt gezang. Het is allemaal niet zo statisch als bij katholieken of protestanten.”

Boeken, films en muziek

Onze filmrecensenten bekeken Mug, The Wild Pear Tree en Three Identical Strangers. Onze muziekrecensenten beluisterden Beethovens Complete Piano Trio’s door het Van Baerle Trio, Native Tongue van Switchfoot en Designer van Aldous Harding.

In de boekenrubriek aandacht voor Libris-winnaar De goede zoon van Rob van Essen, Kafka’s Brief aan mijn vader en Zwaartekracht van Annemieke Reesink. In de non-fictie een blik op Wandelen naar wijsheid (Thomas Hontelez), God de levende (Edward Schillebeeckx) en Uit de diepten van de hel van Menno Hulspas.