De bomvolle, extra dikke zomereditie van De Nieuwe Koers draait om het thema reset. Hoe gooien we ons leven, als individu, als gemeenschap, als samenleving, over een andere boeg? Want de crisis heeft ons duidelijk gemaakt dat er veel anders moet.

Gaan we nu eindelijk trager leven?

Een virus heeft onze wereld op de kop gezet en nu moet alles anders. Maar veranderen valt niet mee, zegt psychiater Dirk De Wachter. “Misschien kunt u de volgende maanden en jaren nog eens langs de oude, kromgetrokken buurvrouw gaan om te vragen of u een boodschap kunt doen. Dat hoeft niet alleen in virale tijden.”

‘Ik ben aangeschoven bij een eeuwenoude familie’

Zijn bekering tot het christelijk geloof, vertelt schrijver Stephan Sanders, was een genade-act. “Pure wilskracht, dat geloof van mij? Was het maar waar, want dan was het standvastiger, minder onderhevig aan gevoelens van tekort en gebrek.”

Lees ook het hoofdredactioneel commentaar van Felix de Fijter, ‘Reset u!’

Hoe de invloedrijke socioloog Olivier Roy de toekomst van het christendom ineens veel zonniger ziet

Nog geen jaar geleden zei Olivier Roy het zo: “Het christendom is ons verleden, niet onze toekomst.” Sterker nog, de vooraanstaande Franse socioloog schreef er een heel boek over, dat deze maand in Nederland verschijnt. Maar de kritiek erop was zo stevig, zegt Roy in gesprek met De Nieuwe Koers, dat hij er toch anders over is gaan denken.

‘Ik wil dat jij bent. Dát is wat God tegen mij zegt’

Jarenlang was Theodoor Borger zijn muzikale stem kwijt. Vanbuiten was hij de geslaagde audio-engineer met een goedlopend softwarebedrijf, vanbinnen werd hij steeds verder uitgehold. “Ik had m’n handen vrij, maar m’n hart was niet vrij.”

Deze Britse theologe vindt lege kerken het probleem helemaal niet

We moeten veel meer belang hechten aan de dingen die ‘aan de rand van de kerk’ gebeuren, zegt ‘kerkendokter’ Clare Watkins, die tien jaar lang onderzoek naar vormen van kerkzijn. “Alle spannende dingen gebeuren daar allang”, zegt ze. “Wat gelovigen doen op afstand van de wereld van priesters, bisschoppen en synodes is misschien wel het belangrijkste.”

Als je de kerk vormgeeft volgens een managementmodel, zet je ambtsdragers in het centrum van de macht. Maar als je het centrum van de macht meer naar de buitengebieden van de kerk verplaatst, wordt het instituut ineens kleiner en dienstbaarder. Dan dient het instituut de christelijke realiteit, in plaats van andersom.”

Literatuur, film en muziek

“Wie is de mens? Die vraag blijft smeulen in de cultuur”, zegt coördinator En nu de zomer in! Alle dingen worden nieuw, weten we van Erik Borgman. En dat begint nu, met een vakantiekoffer vol boeken: over godenstrijd, over de ziel, over… de liefde.













Op de boekenpagina’s onder meer aandacht voor het literaire debuut van Evert Jan Ouweneel, Godenstrijd. Een meeslepende oervertelling, liet Tjerk de Reus optekenen. Hij verzorgde ook een grondige lezing van Alle dingen nieuw, een opnieuw indrukwekkende productie van katholiek theoloog Erik Borgman. En schreef Robert Haasnoot met Duinbrand een boek dat in je vakantiekoffer thuishoort? Of moeten we met Lucas Waagmeester op stap naar Turkije? Ans Boersma, voormalig Turkije-correspondent, maakte alvast zijn ‘razende rondrit’ mee. Afijn. U moet het allemaal maar lezen.

Film: Lamentations of Judas, Burden en A Perfectly Normal Family

Onze recensenten keken voor u naar A Perfectly Normal Family, Burden en Lamentations of Judas. In die laatste gaat regisseur Boris Gerrets op zoek naar veteranen uit de koloniale oorlogen van ‘wit’ Zuid-Afrika, specifieker: het beruchte 32e bataljon. De soldaten van dit bataljon stonden ook wel bekend als The Terrible Ones. Gerrets vraagt hen naar de rol die zij speelden in de oorlogen, maar stuit op een muur van stilte. Om ze toch de confrontatie met het verleden aan te laten gaan, nodigt hij ze uit om het verhaal van Jezus en het verraad van Judas na te spelen.