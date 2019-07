Dit weekend verschijnt het zomer-nummer van De Nieuwe Koers! Wat kunt u verwachten? Lees het hieronder. Geen abonnee? U kunt het laatste nummer ook digitaal aanschaffen.

Op de cover

Is evangelisatie passé? Als je Amerikaans onderzoek moet geloven wel. Nog maar een kwart van de jongeren vindt het oké om over zijn geloof te praten als z’n gesprekspartner dat geloof niet deelt. Twee generaties terug was dat nog 75 procent. Is evangelisatie dood? Of ligt het genuanceerder? In De Nieuwe Koers een uitgebreide analyse.

Wat heeft Marianne Zwagerman bij de SGP te zoeken?

Afgelopen maand was GeenStijl-oprichter Marianne Zwagerman een dagje SGP-wethouder in Barendrecht. Binnenkort spreekt SGP-bestuurders toe. En hoewel ze steile atheïst is, zou ze zomaar eens het vakje van ‘de religekkies’ kunnen aanvinken bij volgende verkiezingen.

Wie is de christelijke man?

In de politiek, in het publieke debat en in de kerk steken nieuwe genderdebatten de kop op. Het beeld lijkt te zijn dat we vroeger precies wisten welke rol een man moest spelen -als echtgenoot, als vader en als leider- maar dat de verhoudingen nu onoverzichtelijk en diffuus zijn. Wat betekent het anno 2019 nog om man te zijn? Of specifieker: een christelijke man?













Drie keer dichter bij de zomer

De zomer staat voor de deur. Tijd om te ademen, te ontspannen en wellicht de natuur in te gaan. We vroegen drie dichters ons mee te nemen, deze zomer, naar een plek waar God oplicht.

Mensen

Jan Pronk wilde zijn waar het het ergste was

Hij gold jarenlang als het linkse en idealistische geweten van de PvdA. Idealen heeft oud-minister Jan Pronk nog steeds, vertelt hij in gesprek met Sjoerd Wielenga, en de scheppingsopdracht uit Genesis vormt daarbij zijn richtsnoer. ‘Je hebt de plicht jezelf te controleren’

‘Als je weet dat je kleding fout is, sta je niet schuldeloos’

Het is tijd om ‘het goede leven’ te herontdekken, een eenvoudiger leven dat niet ten koste gaat van mens en natuur, stelde Koos van Noppen vorig jaar in zijn pamflet Messentrekkers bij de Nachtwacht. De Nieuwe Koersonderzoekt hoe dat goede leven eruitziet. Deze maand: hoe leef je het goede leven door andere keuzes te maken in je kledingkast?

Theologie & wetenschap

‘Vroeger een taboe op seks, nu op God’

Het is bon ton om te zeggen dat we bevrijd zijn van godsdienstige dwang en religieuze sprookjes. Alle reden om een leuk leven na te streven! Filosoof Guido Vanheeswijck ziet de keerzijde: we hebben nauwelijks nog taal om de keerzijde van het leven te benoemen.

Boeken, films en muziek

Onze filmrecensenten bekeken The Professor and the Madman, Funan en La Jeune Ahmed. Onze muziekrecensenten beluisterden Frankie Lee’s Stillwater, Iron Lung van Martin Smith en Extase – Complete Songs van Peter Gijsbertsen.

In de boekenrubriek aandacht voor De engel van het vergeten van Maja Haderlap, Gewone genade van William Kent Krueger en De jongens van Nickel, door Colson Whitehead.