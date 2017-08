Komende vrijdag verschijnt het septembernummer van De Nieuwe Koers. Deze maand de volgende onderwerpen:

Ruim 1750 respondenten namen de moeite de enquete ‘Evolutie en Geloof’ van De Nieuwe Koers en AKZ+/Weetwatjegelooft.nl in te vullen. De resultaten leest u in dit nummer, onder andere Cors Visser van ForumC reageert.

In deze editie staat het thema privacy centraal. Cultuurfilosoof Frank Bosman schreef een essay onder de titel Big Father is watching you. Ook een interview met de Schotse hoogleraar Eric Stoddart, die een theologisch perspectief op privacy en surveillance verschaft, en performance kunstenaar Jacco Borggreve vertelt waarom hij een chip in zijn arm liet inspuiten, waardoor zijn locatie dag en nacht naar internet gestreamd wordt.

Actuele maatschappelijke discussies over gender, voltooid leven en Zwarte Piet delen een opmerkelijke eigenschap. De kranten staan er bol van, maar de groepen die zich werkelijk om de thematiek bekommeren, lijken relatief klein. Wat verklaart hun succes? Hoogleraar Ontwikkelingen in de publieke opinie Henri Beunders gaat op die vraag in.

Rabbijn Raphael Evers droomt elke nacht over Auschwitz. "Dat je uitgehongerd raakt, of vergast wordt. Ik wil zo min mogelijk meer over de oorlog lezen of zien. Dat lukt me gewoon niet meer, het maakt mijn persoonlijkheid kapot. De oorlog tekent mijn hele leven." Sjoerd Wielenga interviewde hem.

In het verhitte discussie over gendergelijkheid krijg je gemakkelijk het gevoel dat er een zeer existentieel debat over menselijke grondrechten wordt gevoerd. Wie even uitzoomt op de tijdbalk van emancipatie, ziet dat het wel meevalt. Dat is tenminste de stelling van ons maandelijkse Koersforum. Marleen Stelling, Janneke Stegeman en Frans Blokhuis reageren.

Marleen Dijksterhuis heeft een zeldzame, nauwelijks bekende spierafwijking, waardoor ze in een rolstoel zit. Haar ziekte, zegt ze niettemin, is een lot uit de loterij.

Angela Merkel gaat de Bondsdag-verkiezingen winnen. Maar in haar soevereiniteit schuilt een gevaar voor de Duitse christendemocraten. Journalist Bertus Bouwman vraagt zich af: Wie neemt de CDU bij de hand als 'Mutti' straks gaat pensioneren?

En verder: Stefan Paas over de formatieperikelen, Willem Maarten Dekker over de voortdurend verdwijnende kerk, Katie Vlaardingerbroek vertelt over de impact van haar jaarlijkse reis naar een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Albanië en Arie Kok interviewde Guus Kuijer over zijn Bijbel voor ongelovigen.

In de boekenrubriek onder meer aandacht voor het nieuwste boek van Vonne van der Meer: Brood, zout, wijn, Nels Fahner bespreekt Wormen en Engelen, van Maarten van der Graaff, onze nieuwe columnist Marieke van Meijeren gaat in op Het einde van de eenzaamheid door de Duitse schrijver Benedict Wells en in de non-fictie rubriek een gesprek met Truska Bast over Uw wil geschiedde, een bundeling van verhalen van kostschoolkinderen.

En uiteraard nog veel meer!