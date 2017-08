En God zei niet: Laat ons LHBT’ers maken

Even een kijkje in onze kerk. H-broeder X, gehuwd met H-broeder Y, zingt enthousiast mee in het koor. L-zuster M, gehuwd met L-zuster W, schenkt koffie en T-bruster F is samen met partner T-zroeder H al jaren lid van de Werkgroep DDH – Dient de Heer. Ja, CLHBT’ers zijn gewoon broeders en zusters van de zogenoemde NADHC, de Niets Aan De Hand-christenen. Kortom, wij zijn een NADHCMLK: Niets-Aan-De-Hand-Christengemeente-Met-Lege-Kast. Er is nog wel een kast, maar die is dus leeg. Iedereen kwam eruit. Het ding staat in de kelder bij andere resten uit een oud en ver verleden, zoals een verroeste heksenwaag, een verkoolde brandstapel, een zak stenigingskeien, de Index, oftewel de lijst met verboden boeken, en wat dies meer zij.

U zult uit het bovenstaande misschien concluderen dat wij een AMK&MNU-kerk (Alles-Moet-Kunnen-&-Maakt-Niet-Uit-kerk) zijn. Een zooitje ongeregeld dat Gods Woord naar eigen believen verdraait. Maar nee. Onze kerk is allesbehalve laks, liberaal of onverschillig. Er heerst grote verontwaardiging over onrecht, groot of klein. Wij nemen het lijden serieus, dragen elkaars lasten. Wij zijn kapot van het leed dat geleden wordt door echtbreuk, overspel, ontrouw, leugen en bedrog, geldzucht, schijnheiligheid en schone schijn. En in het groot: onderdrukking, mensenhandel, dictatuur, het afbreken van de schepping. Gierigheid, gulzigheid, graaien, vloeken en wreken: rood licht! Ja, onze NADHCMLK legt alle nadruk op trouw, eerlijkheid, integriteit, geloof, hoop en liefde. Het komt er echt op aan! Jezus volgen heeft een prijs. Een hoge prijs. God zegt: wees heilig, want Ik ben heilig. O, ja, en niet onbelangrijk: de mens! God zei: ‘Laat ons mensen maken.’ Dus wij zien geen LHBT’ers of NADH’ers, maar: MENSEN. Christus heeft ons allemaal uit onze kast laten komen en maakt ons weer mens. Versmalling tot iets minder dan dat is onrecht doen aan Gods bedoeling.

Vraag: hoe zit het bij jullie dan met de scherpe kantjes? Zeg maar: zonde, oordeel, hel en verdoemenis? Antwoord: Ja, wij haten de zonde en hebben zondaren lief. Ja, wij hopen vurig op een oordeel en radicale verwijdering van alle rotte appels. Alleen een oordeel zet de boel weer recht en wist alle tranen af. Pijnlijk, maar heilzaam.

Vraag: Dus toch een brandstapel en stenigingsstenen? Of zijn echte rotzakken, zoals moslim- en christenhaters en LHBT-bashers, ook welkom in uw NADHCMLK? Antwoord: Ja, want daar gaan wij niet over. Iedereen die door Christus bezocht wordt, is welkom in de NADHCMLK. Zelfs luitjes die stenen zoeken om vervolgens naarstig op zoek te gaan naar geschikte mis- en mikpunten. Zij zitten weliswaar meestal in de kelder, hangen rond ‘de kast’ en zijn teleurgesteld dat die leeg is. Zij morren: ‘Waar is die goede tijd dat steniging nog heel gewoon was?’ Maar na enige tijd vertrekt zo’n broer of zus en zoekt een club met VK (Volle Kast) waar de grenzen helder zijn, alleen zuivere NADH-broeders de leiding hebben en geen LHBT’ers aan de horizon verschijnen.

Maar het wonder geschiedt: de Geest waait waarheen hij wil! In en uit de kast, van NADHCMLK naar NADHCMVK, van en naar LHBT, naar iedereen en weer terug. Ik ben verwonderd. Sprakeloos. Christus raakt, bevrijdt, verbindt, voorbij onze kastjes. Heiligheid is zo anders dan ik dacht.

PS Waarom schrijf ik deze column? Omdat een opa zei: ‘Mijn kleinzoon is christen en heeft een vriend die hij trouw wil zijn. Ik hoop zo dat zij samen een gemeente vinden waar ze van harte welkom zijn.’

