Politiek en maatschappij zijn genadeloos hard voor de frauderende boeren. Maar wie durft de oorzaak van het gesodemieter op het boerenerf onder ogen te komen, vraagt boer-filosoof Jan Huijgen zich af. “We hebben met z’n allen een voedselsysteem gebouwd dat de boer heeft uitgemolken.”

Het houdt niet op: mestfraude, gesjoemel met wegbermen en nu: knoeierij met de fosfaatboekhouding. Geen klein bier, een derde van de melkveesector – duizenden boeren – zou zich bezondigen aan frauduleuze praktijken.

Asociaal, onprofessioneel en dom, luidt het oordeel. Immers, de sector gaat door het slijk en de boer staat weer eens in een kwaad daglicht. Bovendien, je weet toch dat je in dit digitale tijdperk sporen nalaat? Hoe naïef kun je zijn?

De minister treedt dan ook hard op. Sancties en strafrechtelijke vervolging dreigen, frauderende boeren worden mogelijk uit boerenorganisatie geweerd. Keihard aanpakken, is het motto.

Tot zover de stand van zaken. Maar wie durft verder te kijken? Wie durft met z’n poten de modder in te stappen, om te kijken wat het de boer vandaag kost om in zijn bestaan te volharden? Wie durft de werkelijke oorzaak van het gesodemieter op het boerenerf onder ogen te komen?

Wie die confrontatie face to face aandurft, doet nieuwe inzichten op. Ik wil een paar van die inzichten benoemen.

De oorzaak reikt de geschiedenis ons aan. Het is de ‘grote opdracht’ die de boer de voorbije decennia heeft meegekregen: meer, efficiënter, groter en goedkoper. En het systeem daaromheen hebben we met elkaar vormgegeven.

We zijn er als Nederland trots op om als tweede landbouwexporteur bekend te staan. Nederland is een droomland voor de landbouw, een voorbeeld voor de wereld, zeggen we dan. Maar tegen welke prijs? De bodem gaat kapot, biodiversiteit en insecten gaan naar de mieter, de voedselintegriteit en de voedingswaarde nemen af, dieren worden steeds vaker opgehokt, eerlijke prijzen zijn tot een utopie verworden en steeds meer boerenbedrijven verdwijnen.

De grote opdracht

De oorzaak reikt de geschiedenis ons aan. Het is de ‘grote opdracht’ die de boer de voorbije decennia heeft meegekregen: meer, efficiënter, groter en goedkoper. En het systeem daaromheen hebben we met elkaar vormgegeven.

In de eerste plaats door de nationale overheid, door export te stimuleren, landelijke infrastructuur te ontwikkelen en innovatiebudgetten beschikbaar te stellen. Allemaal om ‘de grote opdracht’ mogelijk te maken.

Meer van De Nieuwe Koers? Lees het laatste nummer digitaal. Of sluit een (proef)abonnement af!

In de tweede plaats de banken, die alleen geld beschikbaar stellen als boeren zich conform de grote opdracht willen ontwikkelen en in de kleine lettertjes de complete gehoorzaamheid afdwingen.

Ook scholen en kennisinstellingen spelen een rol. Ze maken de jonge boerenkoppen van meet af aan vertrouwd met de grote opdracht.

Daarnaast spelen provinciale en gemeentelijke overheden een rol. In hun ruimtelijke ordeningen en bestemmingsplannen is alleen plek voor bedrijven die de grote opdracht willen volvoeren.

Dan is er de retail, die op maar één aambeeld slaat: De laagste prijs! Nu nog goedkoper! Hamsteren! Die boodschap wordt zowel consumenten als leveranciers ingeprent. En de boer krijgt te horen dat de consument het nu eenmaal zo wil: het zijn de harde feiten.

De burger wordt tot slot meegezogen in het systeem. Goedkoop is wel zo gemakkelijk; geeft me de kans die nieuwe iPhone te kopen, of die fijne vakantie te boeken.

Het ontspoorde voedselsysteem, kortom, dat hebben we samen gebouwd. Durven we dat te onderkennen?

Er is een verhaal van een wijs man. Er werd iemand bij hem gebracht, een fraudeur die op heterdaad betrapt was. Wat te doen, vroegen ze hem. Moet hij verwijderd worden? Opgesloten? Is het einde verhaal?

De wijze man zweeg; bukte en schreef in het zand. En hij zei: wie van jullie zonder fouten is, mag hem zonder genade bestraffen.

Ze liepen één voor een weg. De wijze man vroeg: ‘Waar zijn ze gebleven?’ ‘Ze zijn weggegaan.’ En hij zei: ‘Dan zal ook ik zwijgen. Ik zeg alleen dit: pleeg geen fraude meer.’

Een uitweg kan zijn dat burgers en boeren gezamenlijk weer verantwoordelijkheid nemen voor hun voedselvoorziening. Boeren alleen kunnen het niet meer; ze zijn uitgemolken.

Hoe dan?

Hoe bied je uitzicht aan een boerensector die in de ‘overlevingsmodus’ zit? Een uitweg kan zijn dat burgers en boeren gezamenlijk weer verantwoordelijkheid nemen voor hun voedselvoorziening. Boeren alleen kunnen het niet meer; ze zijn uitgemolken.

Boer en politicus Sicco Mansholt (1908-1995), de grondlegger van onze landbouw, zei eens dat de boerensolidariteit rondom onze voedselvoorziening de basis kan leggen voor een nieuwe culturele en geestelijke ontplooiing van (stad en) platteland. Zelf zou ik daar de burgersolidariteit aan willen toevoegen.

Meer van De Nieuwe Koers? Lees het laatste nummer digitaal. Of sluit een (proef)abonnement af!

Maar hoe vertalen we dat nu? En wat kunnen doodgewone burgers doen? Een mogelijkheid is te participeren in ons nieuwe project Burgers & Boeren 4 Food (BB4Food). Dit is een nationaal initiatief met als doel honderd boeren en tienduizend burgers concreet aan elkaar te verbinden, door gezonde producten aan te bieden en burgers te laten participeren in de aangesloten boerderijen. Zo ontstaat een beweging naar een maatschappelijk gezond voedselsysteem waarbij burgers, boeren, organisaties en onderwijs gaan samenwerken.

Blijf je op afstand joelen? Loop je weg? Of kijk je het systeem in de ogen, erken je dat ook jij eraan bijdraagt, en zet je de knop om? Met Ghandi zeg ik: ‘Be the change’. Doe mee en het zal je nog vreugde geven ook.

Jan Huijgen

Eemlandhoeve Inspiratiehuys