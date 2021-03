Giti Bán is de moeder van Kinga, de Sela-zangeres die op 6 mei 2019 overleed aan borstkanker. Haar rouw heeft een gouden randje. “Ik ben een kind kwijt, maar haar stem heb ik nog.”

“God bereidt je soms voor op wat komen gaat. Dat heeft Hij bij ons omtrent het overlijden van Kinga ook gedaan. Mijn man Jozsef is een heel goede slaper. De enige keer dat ik meemaakte dat hij niet sliep, was de nacht voordat Kinga overleed. Hij moest denken aan een stukje tekst van Dietrich Bonhoeffer, over omgaan met verlies.”

“We pakten het erbij. Bonhoeffer schrijft daar dat je vaak in je verlies wilt blijven zwemmen, maar ook dat je dan niet kunt genieten van wat er was, van het geschenk dat God in deze persoon heeft gegeven. Daar hebben Jozsef en ik de hele nacht over gemijmerd. Om half negen ’s ochtends belde Reinder dat Kinga een half uur eerder was overleden. Pas later realiseerden we ons: God heeft ons die nacht voorbereid, Hij heeft het zo gearrangeerd. Als ik daaraan terugdenk, word ik bijna blij – precies zoals Kinga me had opgedragen.”

