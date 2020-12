Baudet ging onderuit toen hij zich met viruswappies ging associëren

tekst Stefan Paas

Als politiek alleen zou gaan om een land besturen, kunnen de drenkelingen van Baudets renaissancevloot gemakkelijk aansluiten bij Groep Otten. Daar vind je dezelfde nadruk op vrij ondernemerschap en een zuinige overheid. En mochten ze er een scheutje identiteitsdenken en religieuze retoriek bij willen: de SGP – au fond toch een christelijke VVD – staat voor ze klaar. Een dag na het ontploffen van FvD hengelden de SGP-jongeren al opzichtig naar afgehaakte FvD’ers. Enig leedvermaak was in de tweet niet te ontkennen: ‘Ben je sinds kort op zoek naar een stabiele, conservatieve jongerenpartij? Word dan nu lid bij SGP-jongeren!’

Ben je sinds kort op zoek naar een stabiele, conservatieve jongerenpartij? Word dan nu lid bij SGP-jongeren! 🧡 Ga snel naar https://t.co/JKR7y6DpKX #Geloofwaardigalternatief #InVertrouwen — SGP-jongeren (@SGPJ) November 23, 2020

Maar politiek is meer dan bestuur en zakendoen. Het is ook charisma en het vertellen van een verhaal. Bij FvD hing dat allemaal grotendeels aan Thierry Baudet, met de onnavolgbare Theo Hiddema als goede tweede. En die unieke mix zullen ontgoochelde FvD’ers niet snel ergens anders vinden. Achteraf kun je je ook afvragen hoe levensvatbaar Forum überhaupt was, dit monsterverbond van atheïsten en cultuurchristenen, schuinsmarcheerders en bruinmarcheerders, opportunisten en dwepers. Het werd in feite vooral bij elkaar gehouden door het constant creëren van vijanden: het partijkartel, de klimaatwet en natuurlijk immigratie. Die polarisatie werd gezocht met een allengs hysterischer wordende retoriek, vooral van Baudet, waarin het racistische en fascistische element nooit ver te zoeken was. In die zin had Baudet wel gelijk wanneer hij, naar verluidt, dissidente partijleden boos opbelde en hun toebeet: ‘De partij, dat ben ik!’ De verontwaardiging bij FvD-prominenten als Annabel Nanninga over de ‘bruine walmen’ die opstijgen uit de jeugdafdeling van de partij is dan ook hypocriet. Die walmen hingen al jaren rond de figuur Baudet en zijn entourage. Blijkbaar wordt dat pas reden voor verontwaardiging wanneer de peilingen een steile duik omlaag maken.

Intussen is het wel interessant om te zien waarom de partij duikelde in de peilingen. Dan dringt zich een parallel op aan de overkant van de oceaan: het verlies van Baudets grote voorbeeld Trump. In beide gevallen was het de pandemie die de beslissing bracht. Trump verloor het vertrouwen van zijn oudere blanke kiezers; Baudet ging onderuit toen hij zich met viruswappies ging associëren. Je kunt alternatieve feiten creëren totdat je een ons weegt, maar uiteindelijk is er de realiteit: ic’s stromen vol, mensen gaan dood. De werkelijkheid laat zich niet afschaffen.

Dat laatste is enigszins een troost. De coronacrisis zal voorbijgaan, en de markt voor Baudets kiezers verdwijnt niet zomaar. Er komen vast nieuwe volksmenners, wellicht van nog bedenkelijker allooi. Maar hoezeer narcisten ook anders suggereren, wij zijn geen scheppers. We moeten het doen met de wereld zoals die ons is gegeven. De schepping bijt terug als wij het te bont maken. Hoogmoed komt voor de val.