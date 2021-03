De Eyeopener ligt hier nog niet op de mat, misschien omdat wij een NEE-NEE-NEE-sticker op de deur hebben. Aan de deur wordt niet gekocht en geloofsovertuigers mogen bij het ongeadresseerd reclamedrukwerk. Er gaat niets boven rust, reinheid en regelmaat.

De Eyeopener is het magazine dat Jaap Dieleman en de zijnen huis aan huis verspreiden. Het bevat een mengsel van eindtijdideeën die je onder sommige biblicisten aantreft, en complottheorieën rond corona. Het mogelijke scenario dat wie zich niet laat inenten, straks niet meer in alle publieke gelegenheden mag komen, wordt bijvoorbeeld verbonden met de profetie uit Openbaring 13 waar het gaat over dat wie het Beest niet aanbidt, niet zal kunnen kopen of verkopen. De lezer wordt geadviseerd zich niet te laten inenten en te vertrouwen dat na een gewelddadige eindtijd de hemel op aarde zal aanbreken. Geloofsmoed en geloofsafval worden dus direct gekoppeld aan de houding in de coronacrisis. Daarmee komen de christenen die anders over de dingen denken erg dicht in de buurt van de lauwe gelovigen, die zoals bekend uit Zijn mond gespuwd zullen worden.

Als ik zo op de (sociale) media rondstruin, dan is Nederland aardig ontstemd over de Eyeopener. Voor niet-christenen is het een extra reden religie als achterhaalde onzin te bestempelen. Theologen roepen Dieleman ‘schande, schande!’ toe, putten zich uit om uit te leggen dat hij vanuit de mainstream christelijke traditie gezien een heel rare pief is, en dat hij de Bijbel helemaal verkeerd uitlegt, enzovoorts.

Ik snap die ophef wel. Ik wil liever ook niet geassocieerd worden met wappies; geen viruswappies en ook geen andere wappies. In 2006 had je de wuppies, kleine, pluizige oranje welpjes, mascottes bij het WK voetbal. Die waren wel super. Van wuppies krijg ik nooit genoeg.

Wappies niet, nee. Ik zie dat Jaap Dieleman theologisch gesproken een enorm dwaallicht is, dat hij zomaar van alles wat hij ergens heeft opgevangen in een blender mikt. Er valt geen chocola van te maken, en al helemaal geen christelijke chocola.

Maar ik noem hem geen wappie. Ik noem niemand een wappie. Ik vind het beneden de christelijke waardigheid dat we elkaar in dit land zo gaan betitelen, dat scheldwoorden zo gewoon worden. Ik lees, op internet, in de Eyeopener ook het levensverhaal van Jaap Dieleman. Hoe hij na de vroege dood van zijn vader helemaal het spoor bijster raakte, en vervolgens Jezus vond. Hij is een gedoopte. Hij is mijn broeder, ook al lijken zijn ideeën nergens naar.

En ik denk nog iets. Theologen die over deze man heen vallen en over de zeer grote groep christenen die hij vertegenwoordigt, zouden er goed aan doen zichzelf de kritische vraag te stellen hoe dit christendom zo groot kon worden. Dat heeft naar mijn idee ook daarmee te maken, dat de kloof tussen theologie en gemeente veel te groot geworden is. Die o zo verantwoorde hermeneutiek van de theologen, die dus wél weten hoe we Openbaring moeten uitleggen, heeft de grote massa nooit bereikt. De massa daar de schuld van geven, is misschien een beetje te gemakkelijk?