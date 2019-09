Het extra dikke septembernummer van De Nieuwe Koers markeert de vijftigste verjaardag van ons blad. Wat kunt u verwachten? Lees het hieronder. Of schaf direct een digitaal proef-exemplaar aan.

Op de cover

In de halve eeuw dat De Nieuwe Koers bestaat, hing het vaak aan een zijden draad. Hoe kan het dat het opinieblad nooit ten onder ging? Op zoek naar een antwoord dook historicus Christoph van den Belt in verschillende archieven. Ook blikken acht oud-hoofdredacteuren terug op hun tijd aan het roer; maar ze laten ons niet zonder feedback achter. “Laat De Nieuwe Koers enthousiasmerend en inspirerend blijven over het orthodox-christelijke geloof”, zegt Andries Knevel bijvoorbeeld. “Stop met vage filosofen!”, maant Ad de Boer, terwijl Paul Meinders “de christelijke weerzin tegen filosofie” juist kritisch zou bevragen.”

Sta op een schitter? Ammehoela!

Het christelijke man-vrouwdebat lijkt nergens op, zegt journalist Marinde van der Breggen. “Terwijl het genderdebat in de samenleving overkookt, lezen christelijke vrouwen braaf paarse bloemetjesbijbels en organiseren ze cappuccinoavonden. Daag die rolpatronen nu eens uit!” Lees hier een gratis preview.













Mensen

André Troost wordt gelukkig van wazigheid

Van slechts één vraag, denkt dominee en publicist André Troost, ligt God echt wakker. Te weten: Is er liefde op aarde, helpen ze mekaar daar een beetje? En over de rest, zegt hij, “over al dat lollige, kinderachtige theologenspel, daar zal Hij die in de hemel woont om lachen”.

‘Huh? De kerk? Die heeft toch niets met duurzaamheid?’

Het is tijd om ‘het goede leven’ te herontdekken, een eenvoudiger leven dat niet ten koste gaat van mens en natuur, stelde Koos van Noppen vorig jaar in zijn pamflet Messentrekkers bij de Nachtwacht. De Nieuwe Koersonderzoekt hoe dat goede leven eruitziet. Deze maand: hoe leef je het goede leven door andere keuzes te maken in je reisgedrag?

Het is bon ton om te zeggen dat we bevrijd zijn van godsdienstige dwang en religieuze sprookjes. Alle reden om een leuk leven na te streven! Filosoof Guido Vanheeswijck ziet de keerzijde: we hebben nauwelijks nog taal om de keerzijde van het leven te benoemen.

Boeken, films en muziek

Onze filmrecensenten bekeken Monos, Once upon a Time in … Hollywood en Blinded by the Light. Onze muziekrecensenten beluisterden Aart Bergwerffs 50 Golden Years, Acoustic live van Needtobreathe en The Bell van iamthemorning.