Een kerstnummer bomvol licht en duister

Het mooiste geschenk van de week: De Nieuwe Koers ploft weer op de mat. We trokken voor u naar Londen voor een gesprek met theoloog en predikant Samuel Wells van St Martin-in-the-Fields, biechtspecialist Eric Luijten spreekt over #metoo, schuld en vergeving, NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch legt zijn leven naast dat van Mozes, Tjirk van der Ziel analyseert waarom duurzaamheid maar geen thema wil worden in christelijke kring en zes experts geven de drie bewindslieden van de ChristenUnie gratis advies.

Klik hier voor een behoorlijk compleet overzicht.

Klik hier om De Nieuwe Koers eens digitaal te proberen.

Of hier om u voor korte of langere tijd te abonneren.