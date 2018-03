In De Nieuwe Koers van deze maand aandacht voor christenvervolging, de ontwikkeling van de (protestantse) kerk in China, The School of Life, de veertigdagentijd, de evensong en als altijd veel ruimte voor film, literatuur en non-fictie.

/ De internationale gemeenschap neemt vervolging van religieuze groeperingen niet serieus genoeg, zegt CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.

/ President Xi Jinping van China haalt de teugels voor het christendom aan, signaleert Bas Plaisier.