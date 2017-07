Deze maand in De Nieuwe Koers – zomer

Komende vrijdag verschijnt het zomernummer van De Nieuwe Koers. Deze maand de volgende onderwerpen:

– Naar aanleiding van de tienermoorden op Savannah en Romy gaan in Urk veel gedachten terug naar het najaar van 2009, toen de 15-jarige Dirk Post werd. Nicolette de Boer bladerde terug met directbetrokkenen;

– Met zijn boek ‘En de aarde bracht voort’ zette Gijsbert van den Brink het theologische debat over schepping en evolutie serieus op scherp. Tjerk de Reus ging uitgebreid met hem in gesprek;

– Anton de Wit stelde in de 7 keer 7-toer van Lazarus dat hij moeite heeft met de moeite met de kerk, en predikant Wim Vermeulen uit Utrecht is dat uit het hart gegrepen.

– In Oekraïne weet men maar moeilijk raad met het Sovjetverleden, en dan lopen er ook nog eens harde kerkelijke en economische scheidslijnen door het land;

– Protestant Bernard Reitsma en moslim Enis Odaci bevragen elkaar over de vooroordelen die leven bij christenen en moslims over en weer;

– Elsbeth Gruteke ging in Oeganda op zoek naar lessen voor haar Amsterdamse Jeruzalemkerk;

– Toen militair-jurist John Lapré in alle kwetsbaarheid aan medegelovigen vertelde dat hij homo was, vond hij niet de veiligheid waar hij op hoopte. En nog steeds niet.

– Cultuurfilosoof Robin van Deutekom vraagt zich af wat we moeten met de controversiële Netflix-klapper 13 reasons why.

En verder: Stefan Paas over de perikelen rondom de vrouw in het ambt in de gereformeerd-vrijgemaakte kerken, René Fransen over ecomodernisten die de wereld willen redden door technologische vooruitgang, Willem Maarten Dekker doet verslag van een onderonsje op het voetbalveld van z’n dochter, Sjoerd Wielenga sprak in de rubriek Mozes met de voormalig topman Arnold Schilder van de Nederlandsche Bank, een preek van Lydia Kansen-Brasz, columns van Katie Vlaardingerbroek en Otto de Bruijne en als altijd veel aandacht voor boeken en films.

En uiteraard nog veel meer!