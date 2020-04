Wie de maatregelen rondom het coronavirus beperkend vindt, kan voor enige relativering goed terecht bij de Spaanse film ‘La Trinchera Infinita’.

tekst Jaap-Harm de Jong

Het is 1936, het begin van de Spaanse burgeroorlog, en republikein Higinio ziet zich gedwongen onder te duiken in eigen huis om uit handen van de aanhangers van generaal Franco te blijven. Wat hij op dat moment niet kan vermoeden is dat hij deze verdwijntruc meer dan 3 decennia zal moeten volhouden. Hoewel het verhaal dat de film vertelt fictief is, waren er inderdaad ‘mollen’ zoals Higinio die tot ver na burgeroorlog en de Tweede Wereldoorlog hun leven niet zeker zijn. Zo lang bleef Franco immers aan de macht.

Het maakt de film afwisselend tergend traag en nagelbijtend spannend. Zo gek veel gebeurt er niet als je je dagen en nachten slijt in een kamer achter het dressoir in je vaders huis. De tijd voel je als kijker slechts verstrijken door een blik op kalenders en het luisteren naar nieuws op de radio. De spanning piekt echter enorm als het huis van Higinio en zijn vrouw doorzocht wordt of als Higinio verkleed als vrouw de oversteek waagt naar het huis van zijn vader. Na drie jaar niet buiten te zijn geweest, raakt hij prompt de weg kwijt en wordt achterna gezeten door de ‘Guardia Civil’. Het trekt een zware wissel op de relatie tussen Higinio en zijn vrouw Rosa, die tot het uiterste gaat haar man te beschermen.

Toch bekruipt je als kijker het gevoel dat ‘La Trinchera Infita’ met wat slimme ingrepen in het script zo een uur ingekort had kunnen worden. Uiteraard verwacht je iets mee te krijgen van de helse verveling van dertig jaar isolement, maar het lijkt toch niet de bedoeling dat de film zelf vervelend aan gaat voelen. Ondanks de ruime speeltijd blijven Higinio en Rosa enigszins vlakke karakters. Je zou wensen dat gekozen was voor een iets compactere opzet, met meer aandacht voor de psychologische kant van het verhaal. Wie vanwege het coronavirus enkele weken binnen moet blijven, voelt al gelijk aan dat dit wat doet met je mentale welbevinden. Juist dat onderdeel had ‘La Trinchera Infinita’ meer mogen uitdiepen om zo tot een film te komen die nog meer tot de verbeelding spreekt.

La Trinchera Infinita

Aitor Arregi, Jon Garaño, Jose Mari Goenaga. Nu te zien op Netflix.

***