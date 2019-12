Kerst gaat over onderdrukte, ontheemde, bange en kwetsbare mensen. Over schaamte, angst en pijn. Over vragen, verlangen en zwoegen. Het gaat over jou, zegt theoloog Samuel Wells in het Kerstnummer van De Nieuwe Koers. En die boodschap weerklinkt in het hele nummer: verhalen, interviews en reportages die de schaduwkanten van ons moderne bestaan belichten. Maar de boodschap op de cover: vrees niet, vindt toch zijn weg. In briefwisselingen tussen opponenten uit het publieke debat van het afgelopen jaar. Over Nashville en homoseksualiteit, nationale identiteit, klimaat en kerk. Kunnen zij, ondanks hun gepolariseerde opvattingen, angst wegnemen?

En wat leest u nog meer?

Er is veel om naar uit te kijken. Wat dacht u van een eindjaarsinterview met Erik Borgman en een gesprek met de Vlaamse filosofe Alicja Geschinska? Lees hieronder wat u nog meer kunt verwachten of schaf direct een digitaal proef-exemplaar aan. Beter nog: lees De Nieuwe Koers vrijblijvend 3 maanden voor 3 euro!

Op de cover

De blijde boodschap luidt: vrees niet! En die staat ook op het omslag van dit nummer. Het is paradoxaal, want de handen die u ziet, zijn van een man die je gerust een slaaf kunt noemen. Een moderne slaaf, dat wel, ergens in een dorp in India. Blauw geworden van het verven van zijde. Luxe zijde; fijn en zacht. Het is een slaaf die we niet hoeven zien. Die we niet hoeven ontmoeten. Alleen maar zijn product. Zijn er sporen van hoop te ontdekken in dit gitzwarte dossier?

Lees hier het commentaar van hoofdredacteur Felix de Fijter.

Kroniek van een apocalyptisch jaar

Hoe beleefde de pas afgezwaaide Theoloog des Vaderlands Stefan Paas ‘zijn’ 2019? Van Nashville tot Malieveld, van Christchurch tot Lagerhuis, 2019 was een jaar van polarisatie. “Meer dan ooit komt het erop aan liefdevol van mening te verschillen.”

“De boerenprotesten – met de iconische tractoren – bleken vooral voor de cheerleaders van de apocalyps op uiterst rechts aanleiding om hun jargon van ‘strijd’ en ‘verzet’ op te poetsen.” beeld Kees Torn



God zei tegen me: ‘We zijn in de hemel heel moe van jou geworden’

Net als zijn vader en overgrootvader blijft hij het podium zoeken, want domineeskinderen blijven preken. Maar vijftig dagen coma hebben Otto de Bruijne veranderd. ‘Wat geloof ik nog meer wat niet feitelijk gebeurd is, maar wel als waarheid zeggingskracht heeft?’

Briefwisselingen over Nashville, identiteit, klimaatverandering en kerk

Kunnen ‘opponenten’ uit het publieke debat elkaars vrees wegnemen? We vroegen Gert-Jan Segers & Telegraaf-journalist Wierd Duk (nationale identiteit), Maarten Klaassen (een van de initiatiefnemers van de Nashville-verklaring) & publicist Stephan Sanders (homoseksualiteit en gender), ‘klimaatscepticus’ Simon Rozendaal & ‘klimaatprofeet’ Kiza Magendane (klimaat) en de predikanten Jantine Veenhof & Piet de Jong (de toekomst van de kerk) elkaar een brief te schrijven met het opschrift ‘Vrees niet’.



Lees hier de briefwisseling tussen Segers en Duk.

Mensen zeggen dat het slecht met mij moet gaan

Een half jaar geleden verloor Hans Alderliesten zijn vrouw Annelien. Ze overleed, 31 jaar oud en moeder van twee dochtertjes, aan borstkanker. “De dag van haar overlijden was de mooiste dag uit mijn leven.”