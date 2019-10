Fredrick Brennans kindertijd was er één vol woede en zelfhaat. Het bracht hem ertoe 8chan op te richten, één van de duisterste hoeken van het internet te creëren. Bloedbaden en moordpartijen in onder meer El Paso en Christchurch zijn het gevolg, maar Brennans leven nam een keer. Hij is getrouwd, bekeerde zich tot het christelijk geloof en ontwerpt anno 2019 lettertypes. In De Nieuwe Koers deze maand een fascinerende longread over de 25-jarige Brennan. Lezen? Schaf een digitaal proef-exemplaar aan.

Op de cover

Volkskrantjournalist Fokke Obbema overleeft in 2017 een hartstilstand. Tot zijn eigen verbijstering (“Wat als het dubbeltje de andere kant op was gerold? Dan was alles waarover ik me in het leven drukgemaakt had whooooosh zomaar weggeweest. Wat een chaos!”) Het inspireerde Obbema tot een omvangrijke interviewreeks over de zin van het leven. Religie was een achterlijk ding, tot die hartstilstand, zegt hij. Maar daar denkt hij nu toch anders over. ‘Claartje Kruijff zei: kwetsbaarheid is de essentie van ons bestaan. Dat vond ik een verrijkend inzicht’.

‘Mooie muziek gaf me een schuldgevoel’

‘Popprofessor’ Leo Blokhuis (de broer van staatssecretaris Paul) schreef een roman over hoe rock-’n-roll vanuit Nederlands- Indië overwaait naar het christelijke Nederland van de jaren vijftig. In gesprek met Sjoerd Wielenga overziet hij zijn leven. ‘Ik vind het onuitsprekelijke in de muziek. Je kunt overvallen worden door emoties van schoonheid of raakheid, zonder dat je de woorden vindt die dat uitleggen.’

‘Een sterker anti-joods pamflet is niet denkbaar’

Het spel met de voornaam verraadt al enigszins uit welke hoek bij Simon(e) van Saarloos de wind waait.

Simon(e) van Saarloos stelt in haar essay Herdenken herdacht dat we onrecht uit onze geschiedenis niet zozeer moeten herdenken, als wel moeten vergeten: verbeeld morgen alsof vandaag niet bestaat. Ze gaat daarbij echter nauwelijks in op de vraag hóé je dan het verleden kunt vergeten, zegt Willem Maarten Dekker, die het een verontrustend pamflet noemt. “Een anti-joodser betoog is niet denkbaar”.

Moet je willen hulpverlenen in een dictatuur?

Kun je Syriërs helpen zonder tegelijk het regime van Assad te legitimeren? Désanne van Brederode van het Syrisch Comité meent van niet, vader Alexi van hulporganisatie GOPA-DERD kán niet anders. Een tweegesprek dat uitmondt in een twistgesprek.

Losgezongen van de aarde

De zoektocht van een vader naar zijn zoon sleurt je onherroepelijk mee, schrijft Jaap-Harm de Jong over de film Ad Astra, waarin Brad Pitt de rol vertolkt van Roy McBride, een astronaut in de verre toekomst.