Veel dominees en voorgangers vragen zich vertwijfeld af: zitten er straks, als die stomme coronacrisis voorbij is, nog gelovigen in de kerk? Veel gelovigen vragen zich vertwijfeld af: ben ik, als straks die coronacrisis voorbij is, nog gelovig? De Nieuwe Koers ging in de leer bij de woestijnvaders, de jezuïeten en de vervolgde kerk.

De woestijnvaders

Het opbouwen van regelmaat geeft ankerpunten om God niet te vergeten. Een kiezel in je broekzak, een gebedssnoer in je tas.

Al twintig jaar is theoloog Mattias Rouw begeesterd door de geestelijke rijkdom die hij vindt bij de woestijnvaders en in de oosters-orthodoxe kerk waarvan zij deel uitmaakten. De woestijnvaders, en ook -moeders, waren mensen met illustere namen als Johannes van de Ladder, Moses de Donkere, Antonius de Grote en Syncletica van Alexandrië. Het gaat hier om Jezus-volgelingen die in de eerste eeuwen na Christus leefden in landen als Griekenland, Egypte en Syrië. Daar leidden ze een ascetisch, aan God gewijd bestaan, met een diepgaande spiritualiteit.

Rouw schreef meerdere boeken over wat de woestijnvaders ons vandaag nog bijbrengen. Vlak nadat half maart de tegen corona gerichte overheidsmaatregelen in waren gegaan, verscheen zijn nieuwste boek: 7×7. Levenslessen van de woestijnvaders. “Sinds de uitbraak van corona leven we met sociale distantie,” vertelt hij, “maar die distantie was ooit de corebusiness van de woestijnvaders. Ook zij waren op zoek, mét die afstand, naar een zinvol leven. Monnik-zijn is niet voor iedereen weggelegd. Het is een roeping. Toch zijn er voor ons elementen uit hun leven te halen.”

‘Social distancing was ooit de corebusiness van de woestijnvaders’

Wat de woestijnvaders deden, was het ritualiseren van het dagelijks geloofsleven. “God is overal. Je hebt een kerkgebouw niet per se nodig”, zegt Rouw. “In de Bijbel staat letterlijk dat God niet woont in huizen die door mensenhanden zijn gemaakt. Al denk ik wel dat God zichtbaar kan worden waar mensen bij elkaar komen. Zeker als je een diep besef hebt van het avondmaal of de eucharistie is de kerk een plek om een stukje hemel op aarde te vinden. Maar de woestijnvaders waren vaak alleen. Ze zwierven door de woestijn of woonden met een groepje in hutjes, zonder dat een priester dichtbij aanwezig was. Hun levens kunnen ons inspireren, en inspiratie is erg belangrijk. Als je met z’n allen in een kerk zit, vuur je elkaar aan, terwijl als je alleen thuis bent, de liefde voor God kan stilvallen. Het overviel ook mij hoe gemakkelijk het al snel wordt om op zondag in bed te blijven liggen. Dat is niet wat ik wil, maar het leven glijdt vanzelf die kant op. De monnikenverhalen helpen me om focus te houden op wat ik wil.”

Kickstart

“Wat heel concreet helpt je gedachten te richten, is het opbouwen van een regelmaat. Je kunt een kiezel in je zak stoppen, en elke keer als je die kiezel aanraakt, denk je: waarom heb ik die daar ook alweer? O ja, om God niet te vergeten. Zo moet je ankerpunten zoeken. Traditioneel wordt ook veel gebruikgemaakt van een gebedssnoer, meestal voor het Jezusgebed. Dat gebedssnoer kun je ook in je broekzak stoppen. Het aanraken daarvan kan je gebed elke keer een kickstart geven. Veel christenen bidden voor het eten, maar je kunt meerdere gebedsmomenten kiezen: elke keer als je naar buiten loopt of de auto in stapt, kun je een kort gebed bidden, of een gebedsregel of een zin uit een psalm. In de vroege kerk werd er geloofd met alle zintuigen. Een tactiele manier is het maken van een kruisteken als je in de kerk bent. Dat kun je ook doen voor je de auto in stapt of gaat eten.”

‘Je zou kunnen kiezen om elke maandagochtend je ontbijt over te slaan, om je zo te helpen herinneren wat je belangrijk vindt’

“In de oosters-orthodoxe kerk bestaat daarnaast het gebruik om op bepaalde dagen anders te eten: traditioneel zijn de woensdag en vrijdag vastendagen, zodat je die dagen weer beseft dat je christen bent. Dat is externe hulp om je interne houding te ondersteunen. Je zou nu kunnen kiezen om elke maandagochtend je ontbijt over te slaan. Dat zijn typische monnikendingen die je helpen herinneren wat je belangrijk vindt. Zo schuur je aan een levenshouding die uiteindelijk ook een geloofshouding is.

Rituelen hebben een wat negatieve bijklank, omdat een ritueel inhoudsloos kan worden”, weet Mattias Rouw. “Maar dat snapt die tweeduizend jaar oude traditie ook wel. Het ritueel is een ruggengraat die je moet omkleden met vlees en geest. Zonder ruggengraat zak je per definitie in elkaar. De vroege kerk had daarom veel ankerpunten, waaronder ook de iconen, waarnaar je kunt kijken op je werk of in de auto. Die iconen zijn ‘de wolk van getuigen’ die ons aanmoedigen, zoals in de Brief aan de Hebreeën wordt beschreven. Zij zijn de heiligen die ons zijn voorgegaan. Volgens de vroege kerk helpt het je als je die heiligen afbeeldt; het zijn mensen die een voorbeeldig leven hebben geleid. Een andere traditie was het aansteken van wierook. In het bijbelboek Openbaring staat dat gebeden net zo zijn als wierook. Waarom zou je dat beeld niet concreet uitleven? Elke keer als je wierook ruikt, denk je: o ja, het gebed is belangrijk. Laat ik weer even contact zoeken met God. Dat moet trouwens wel passen”, voegt hij toe. “Als ik nu in mijn huis wierook aansteek, gaat het brandalarm af. Dat heb ik al een keer meegemaakt.”

Nog even over de heiligen. “Hun verhalen zijn we kwijtgeraakt in de protestantse traditie. Maar de heiligen zijn de mensen die ons nu aanmoedigen. De Bijbel is een prachtig boek, maar daarna hield het niet op. Na Paulus had je de leerlingen van Paulus, en de leerlingen van hun leerlingen, van wie fantastische verhalen bewaard zijn gebleven. Moses de Donkere was zachtmoedig. Iemand als Basilius de Grote was een doener die ziekenhuizen bouwde in een tijd dat dat concept nog onbekend was. Sint Nicolaas van Myra was een beroemde bisschop die zich ontzettend ingezet heeft tegen onrecht. Dat soort verhalen lees ik om die mensen naar me toe te halen. Dit waren Godsmensen.”

