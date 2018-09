Tijd om rechts-romantische dromen en links-stedelijk idealisme vaarwel te zeggen

We moeten ons langzaamaan christelijk gaan instellen op een multiculturele samenleving, betoogt Stefan Paas. En daarbij hoort: dag droom van blank, volkschristelijk Nederland, maar ook: tot ziens overgeïdealiseerde naastenliefde.

De meesten van ons hebben graag mensen om zich heen die op hen lijken. Je begrijpt elkaar gemakkelijker, je vertrouwt elkaar sneller, je leent elkaar eerder iets uit. Dat is allemaal heel menselijk en niemand hoeft zich ervoor te schamen. Het is dan wel lastig dat we in een open samenleving wonen waar al sinds jaar en dag mensen naar toe komen: op de vlucht, op zoek naar werk of vanwege de liefde.

Inmiddels heeft ruim 22 procent van de Nederlanders een niet-Nederlandse achtergrond. Een recent WRR-rapport liet zien dat inwoners van buurten waar veel mensen van verschillende herkomst wonen zich onveiliger voelen, dat de sociale samenhang er minder is en dat er ook meer delicten worden gepleegd.

De predikant Henk-Jan Prosman, zelfverklaard aanhanger van PVV en Forum voor Democratie, hield een paar maanden geleden een lezing over onze snel veranderende samenleving in het Conservatief Café. Daarin zei hij dat de naoorlogse immigratie een complot was van antichristelijke elites die het volk onderling verdeeld wilden maken, zodat zij meer macht naar zich toe konden halen. Mogelijk appelleert zo’n complottheorie aan de gevoelens van sommige christenen. Een onderzoek van het Amerikaanse PEW-instituut liet dit jaar nog zien dat christenen in Europa kritischer staan tegenover immigratie dan andere burgers, en dat kerkgaande christenen het meest kritisch van allen zijn.

Vooral de komst van islamitische migranten roept verzet op. Daarbij speelt het verlies van een gevoel van samenhang, de zorg elkaar niet meer te begrijpen, en vooral ook de angst voor een toekomst waarin ‘de islam’ het hier overneemt. Hoewel dat laatste op geen enkele manier door feiten wordt gesteund (integendeel), zijn zulke gevoelens moeilijk weg te redeneren. Daarvoor zit het verlangen naar het ‘eigene’ te diep in ons.

Tegelijk kan een christen zich niet laten leiden door nostalgie. Niet alleen was het vroeger heus niet zo ideaal; de multiculturele samenleving gaat niet meer weg. De meeste christenen zullen vluchtelingen bovendien fatsoenlijk willen opvangen. Maar zij zullen afscheid moeten nemen van rechts-romantische dromen van een blank, volkschristelijk Nederland. En ook van het soort links-stedelijk idealisme dat Nederland min of meer gelijkstelt aan een christelijke gemeente die uit pure naastenliefde iedereen moet opvangen. Laten we ons christelijk instellen op een multiculturele samenleving, om te beginnen door in onze eigen woonplaats veel te investeren in contacten met medechristenen uit andere culturen en met moslims. Het is zaak om empathie te ontwikkelen, gevoel voor ‘de ander’. Misschien is daarvoor een generatie nodig, maar hoe eerder we beginnen, hoe beter het is. Het gaat hier om niets meer of minder dan leren de ander te zien als een mens voor wie Christus wilde sterven.

Stefan Paas schrijft voor De Nieuwe Koers maandelijks een commentaar bij de actualiteit.