Ruim een derde van de Turks-Nederlandse raadsleden in Nederland voelt zich niet vrij als het gaat om hun meningsuiting. Dat blijkt uit een enquête die opinieblad De Nieuwe Koers hield onder 42 van de ongeveer 150 Turks-Nederlandse raadsleden.

Uit de enquête blijkt dat Turks-Nederlandse politici er geregeld het zwijgen toe doen uit angst voor reacties uit het Turkse of Nederlandse kamp. SP-raadslid Sibel Özoğul-Özen spreekt van een kliklijn; andere respondenten geven aan dat er verklikkers rondlopen die dissidente geluiden en kritiek op Turkije rechtstreeks doorgeven aan de Turkse overheid. Om die reden stellen de raadsleden zich terughoudend op en wegen ze hun woorden zorgvuldig, ook op sociale media.

AK-partij

Van de ondervraagden heeft bijna een kwart gestemd tijdens de laatste algemene verkiezingen in Turkije. Vier op de tien stemden daarbij op de AK-partij van Erdogan. Ruim 45 procent van de Turks-Nederlandse politici vindt dat een stem op Erdogan samen kan gaan met werkzaamheden voor een politieke partij in Nederland.

Ilhan Tekir

In september 2016 werd Ilhan Tekir, raadslid voor GroenLinks in Gorinchem, door zijn partij geroyeerd omdat hij zijn steun uitsprak voor Erdogan en de AK-partij. Van de geënquêteerde raadsleden vindt bijna 60 procent dat besluit onterecht. Ook wil de sympathie voor Erdogan niet zeggen dat er sprake is van een dubbele loyaliteit – namelijk aan Nederland en Turkije, aldus twee derde van de Turks-Nederlandse politici.

Gepolariseerd

Universitair hoofddocent politicologie Floris Vermeulen deed onderzoek naar het stemgedrag van Turkse Nederlanders en is veel bezig met de spanningen tussen Turkije en Nederland. Hij vindt de cijfers zorgelijk, zegt hij. “Dat de vrijheid van meningsuiting voor Turks-Nederlandse raadsleden kennelijk niet zo vanzelfsprekend is, geeft aan dat de onderlinge spanningen van beide kanten zo gepolariseerd zijn dat een redelijke discussie over Turks-Nederlandse thema’s niet meer mogelijk is.”

De volledige onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in de komende editie van De Nieuwe Koers.