Toen militair-jurist John Lapré in alle kwetsbaarheid aan medegelovigen vertelde dat hij homo was, vond hij niet de veiligheid waar hij op hoopte. Nog steeds niet. “Wij halen het niet in ons hoofd op Opwekking hand in hand te lopen.”

John (31): “Wat ik nu vertel, heb ik jarenlang alleen aan mijn hond Rakker verteld. Hij heeft meer gehoord dan wie ook, hier op de hei; ik heb hier heel wat uitgevochten. Zo had ik toch het idee dat iemand naar me luisterde. Precies wat ik nodig had. Lange tijd was hij voor mij het belangrijkste schepsel op aarde, en ik vond het dan ook verschrikkelijk dat hij overleed. In mijn studeerkamer hangt een portret van ‘m.”

Breekpunt

“Ik heb best een onbezorgde jeugd gehad, maar toen ik op mijn veertiende verliefd werd op een jongen, kwam ik in een kleine identiteitscrisis. Ik voelde niet de vrijheid er met mijn ouders en vrienden over te praten, omdat ik overal hoorde: het is mannetje-vrouw en er is geen ruimte voor een alternatief. De drempel om voor mijn gevoelens uit te komen, werd door de jaren steeds hoger. In 2006 kwam ik tot bekering. Ik werd actief voor een landelijke stichting die geestelijke verdieping nastreeft. Tijdens een conferentie van deze stichting nam ik een man die ik geestelijk hoog aansloeg in vertrouwen. Ik vertelde hem dat ik een jongen leuk vond en met hem intiem was geweest. Hij schrok en wilde er een nacht over nadenken. De volgende dag brak de hel los. Hij wilde de directeur erbij roepen van wie ik de rechterhand was, we wisten alles van elkaar. ‘Wilt u dat alstublieft niet doen, dat is nog te vroeg’, zei ik, maar hij wenkte de directeur al. Het werd al snel duidelijk: ik vormde als spreker en bureaumedewerker met mijn verhaal een regelrechte bedreiging voor de organisatie. Het breekpunt was die intimiteit met die jongen. De directeur besloot mijn voorganger in te lichten. Kort daarna heb ik diep verdrietig het conferentieoord verlaten. Diezelfde dag werd ik door mijn voorganger uit het huis gezet waar ik op dat moment met meerdere broeders woonde. Helemaal overrompeld kreeg ik een uur de tijd om mijn koffers te pakken. Daar stond ik, elf uur ’s avonds, in de stromende regen. Met al mijn spullen ben ik naar mijn ouderlijk huis gereden. Zelden heb ik zoveel genadeloosheid op één dag ervaren.”

“Gods oorspronkelijke bedoeling is een liefdesrelatie tussen man en vrouw, dat geloof ik. Maar iemand heeft me die waarheid weleens op een dusdanig felle manier verteld, dat ik als vanzelf een muur optrok. Kijk: de waarheid mag gezegd worden, maar waarheid zonder liefde heeft geen zeggingskracht. Zonder empathie schiet je lege hulzen af in plaats van dat je mensen in hun hart raakt – vergeef me het militaire beeld.

Hersenvliesontsteking

Nu geloof ik dat een relatie tussen mensen van hetzelfde geslacht Gods zegen kan wegdragen, al bedoelde Hij het van oorsprong anders. Net zoals Hij in bepaalde situaties ruimte biedt om te scheiden, ook al wijkt dat ook af van zijn oorspronkelijke bedoeling. Door Bijbelstudie ben ik tot de conclusie gekomen dat het goed is zoals ik ben, en dat ik daar vervolgens dus ook handen en voeten aan mag geven. Daarom heb ik vrede gekregen over mijn keuze om een relatie met een man te beginnen.

Of ik hetero zou willen zijn? Inmiddels niet meer, ik heb nu een heel goed leven, een fijne baan en ik ben gelukkig met een partner met wie ik God dien. Daarentegen heb ik vroeger vaak gebeden of God mij óf hetero wilde maken, óf weg wilde nemen. Dat laatste leek even te gebeuren, want op mijn zestiende lag ik door een hersenvliesontsteking in coma, op het randje van de dood. Toen ik toch weer bijkwam en beter werd, dacht ik: blijkbaar heeft God toch een bedoeling met mijn leven.”

