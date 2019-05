Commentaar: Wankelen

In het jaar dat De Nieuwe Koers z’n vijftigste verjaardag viert, gaat het eigendom over op een uitgever wiens Nederlands Dagbladhet vijfenzeventigste levensjaar aantikt. Met ingang van deze editie is dit magazine een uitgave van Nedag Uitgevers in Amersfoort. Een belangrijke stap; markante merken die het gezicht van de christelijke journalistiek in Nederland bepaald hebben en bepalen, zoeken elkaar op. En daar is veel voor te zeggen.

Wie de archieven van dit blad en z’n voorlopers Koersen CV.Koerser op naslaat, zal ongetwijfeld concluderen dat aan deze titel ongeveer alles is veranderd. Dat heeft alles met het christelijk (media)landschap te maken. De zuilen zijn niet meer, veel van hun bijhorende polemiek is stilaan ook verwaaid en dat geeft lucht. Ook in de kolommen van De Nieuwe Koers.

Immers, goed en kwaad, waarheid en leugen, deugd en ondeugd lijken soms wel strikt persoonlijke eenheden geworden. Het wordt je allemaal niet meer voorgeschreven. Dat kun je – met argumenten – bewenen, maar ik doe er niet aan mee. Want als je mening je niet meer wordt aangereikt door je sociale of kerkelijke omgeving, zal je met fatsoenlijke argumenten moeten komen om je eigen mening te vormen. En zal je jezelf en je opvattingen doorlopend moeten bevragen.

Dat is niet altijd prettig. Want als je argumenten toelaat, als je de ander in de ogen kijkt en naar de ander durft te luisteren, kun je zomaar aan het wankelen worden gebracht. Toch ben ik ervan overtuigd dat het een mooie ontwikkeling is, die ook voluit thuishoort bij de christelijke traditie. Ze zal best wankelen, maar ze valt nooit om. Vanuit die overtuiging kreeg De Nieuwe Koers eens de ondertitel ‘hoopvol realistisch’. En daar zou ik geen letter aan willen veranderen.

Felix de Fijter