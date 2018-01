Met ingang van maart 2018 wordt De Nieuwe Koers gedrukt op 100 procent gerecycled afvalpapier van het merk Cocoon. Bovendien ontvangen onze abonnees het magazine vanaf die maand in composteerbaar biofolie.

We besparen hiermee bijna 10.000 kilo afval per jaar, reduceren ons watergebruik met 260.000 liter, verminderen de CO2-uitstoot met 1300 kilo, gebruiken 15.000 kilo minder hout en 1.000 kilo minder plastic. U kunt er hier nog veel meer over lezen.

De keuze voor een meer duurzame productie is onder meer in gegeven door klachten van lezers over de plastic verpakking waarin De Nieuwe Koers op de deurmat ploft. Het cellofaan beschermt het magazine weliswaar tegen regen en postbodestress, maar is tegelijkertijd onvriendelijk voor het milieu. Met de keuze voor biofolie hoeven we geen keuze te maken. Het folie kan met de aardappelschillen en koffiedrab gewoon in de groene kliko, en tegelijkertijd kunt u aan op een onbeschadigd exemplaar van De Nieuwe Koers.

Meer lezen? Klik hier.