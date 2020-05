tekst Alain Verheij beeld De Nieuwe Koers

Veel kinderliedjes feliciteren kinderen met zichzelf. Maar kunnen kinderen hun angst, verwarring en misschien wel woede uitzingen nu de coronacrisis hen weghoudt van schoolvriendjes en -vriendinnetjes?

Elke avond na het eten probeer ik met het gezin uit de Bijbel te lezen. In de paasperiode bereikte ik een passage waarin Jezus voor de laatste keer Jeruzalem nadert. Hij begint te huilen en over de stad te weeklagen. Jezus kondigt aan dat er vijanden zullen komen. ‘Die zullen jou aanvallen, Jeruzalem. Ze komen van alle kanten, ze zullen je omsingelen. Ze zullen je vernietigen. Ze zullen al je inwoners doden en alle huizen verwoesten.’ Ik betrap mezelf erop dat ik Jezus censureer (vergeef mij, Heer). De laatste zin vind ik te veel van het goede en laat ik achterwege.

’s Avonds zing ik met de jongste het bekende slaapliedje ‘Ik ga slapen, ik ben moe / ‘k Sluit mijn beide oogjes toe / Here, houd ook deze nacht / over ons getrouw de wacht.’ Christenen uit eerdere generaties kennen heel goed het volgende couplet: ‘’t Boze wat ik heb gedaan / zie het, Here, toch niet aan / Schoon mijn zonden vele zijn / maak om Jezus’ wil mij rein.’ Zelf ben ik daar ook nog mee opgegroeid. In ons huis, een generatie later, wordt het steevast overgeslagen. Wij vinden het een beetje overtrokken om het kroost dagelijks met een portie zondebesef naar bed te sturen.

Afgelopen maand stelde columnist Willem Maarten Dekker hetzelfde thema aan de orde in De Nieuwe Koers. Hij citeert een kinderliedje over David die ‘dikke, dikke, hele dikke, dikke vrienden met God’ was. En dat kun jij ook zijn, zingen we in couplet twee. Terecht vraagt Dekker zich af wat voor kinderen we kweken als we ze laten opgroeien met dit soort liedjes. Immers, in sommige kinderliedjes worden kinderen vooral gefeliciteerd met zichzelf: ze zijn zó bijzonder, uniek en geweldig. ‘Er is altijd iets / waar je goed in bent / jij bent ook een ster / in deze circustent.’ Kortom: ‘Je mag er zijn.’ Prima, natuurlijk. Maar wat heb je eraan als alles duister is? Zijn kinderen met een repertoire vol triomfantelijke hymnen wel voorbereid op een pandemie? Is hun geloof ‘coronaproof’?

